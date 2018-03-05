Италия: глава движения "Пять звезд" готов сформировать правительство

В Италии движение "Пять звезд", набравшее большинство голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, готово сформировать правительство. Об этом заявил на пресс-конференции в Риме в понедельник лидер движения Луиджи Ди Майо. Он уточнил, что правоцентристская коалиция хоть и лидирует по сумме голосов, но не набирает достаточного количества мест, чтобы сформировать кабинет министров.

Ди Майо считает, что его движение более легитимно в качестве правящей партии, поскольку, в отличие от других партий, "представляет всю страну – от Валле д'Аоста до Сицилии". Ди Майо заявил, что для движения "Пять звезд" результаты нынешних выборов означают начало в Италии нового периода политической истории.

Парламентские выборы в Италии состоялись в воскресенье. По предварительным данным, первым по числу голосов стало движение "Пять звезд", набравшее 32 процента. При этом по сумме голосов их опережает правоцентристская коалиция, основу которой составляют "Лига" Маттео Сальвини и партия "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони – вместе с малыми партиями они набирают в совокупности 37 процентов голосов. Правящая ныне Демократическая партия остается третьей, набирая менее 20 процентов. Ни одна из политических сил не преодолела 40-процентный барьер, необходимый для получения большинства в парламенте и возможности сформировать правительство.