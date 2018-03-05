В парижском суде слушается дело по апелляции Карлоса Шакала

В Париже с 5 марта начались слушания по апелляции международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, больше известного как Карлос Шакал. Его защита обжаловала вынесенный ему в марте 2017 года приговор к пожизненному заключению за теракт в Париже в 1974 году.

15 сентября 1974 года в посетителей торговой галереи "Драгстор" на бульваре Сен-Жермен из кафе в мезонине была брошена граната. Погибли два человека, 34 – получили ранения.

Французские следователи установили, что целью нападения было давление на правительство, чтобы добиться освобождения экстремиста из радикальной группировки "Красная армия Японии". Эта организация была связана с "Народным фронтом освобождения Палестины", в интересах которого Карлос Шакал действовал в Европе.

Следствие связывает теракт в "Драгсторе" с захватом заложников двумя днями ранее в посольстве Франции в Гааге. Там действовали члены "Красной армии Японии". Захватчики требовали освобождения задержанного сообщника и оставили в посольстве гранаты, аналогичные использованной при теракте в "Драгсторе". Следствие полагает, что гранаты были из одной и той же партии, украденной с американской военной базы в Германии.

В марте 2017 года Ильича Рамиреса Санчеса суд в Париже приговорил уже к третьему пожизненному сроку за теракт в парижской торговой галерее. Сам Карлос Шакал отрицает свою причастность к нападению. Его адвокаты обжаловали приговор. Слушания проходят в специальном суде присяжных, в состав которого входят только профессиональные судьи, разбирающие дела о терроризме.