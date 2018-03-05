В Гуте сирийская армия не разрешила выгрузку медикаментов

Гуманитарный конвой прибыл в понедельник, 5 марта, в осажденный район Восточной Гуты – через две недели после возобновления наступательной операции войск режима Башара Асада. Жертвами боевых действий за последние две недели стали более 700 мирных жителей.

Сирийская армия разрешила гуманитарной колонне выгрузить продовольствие для 27 тысяч нуждающихся сирийцев из общего числа живущих в Гуте около 400 тысяч. Однако, по заявлениям руководства гуманитарной миссии, сирийские военнослужащие не позволили выгружать медикаменты для раненых и больных.

Британское издание The Guardian пишет, что острая нехватка медицинских материалов становится причиной смерти тех людей, чьи ранения или заболевания могли быть вылечены.

Гуманитарный конвой состоит из 46 грузовых автомобилей, направленных международным Красным Крестом, сирийским Красным Полумесяцем и Организацией Объединенных Наций.