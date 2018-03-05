Приехал и "наехал": патриарх Кирилл в Болгарии

Блатной лексикой в описании поступков российских государственных и общественных деятелей удивить трудно, но "Комсомольской правде" на сей раз это удалось:

Заголовок статьи по ссылке в точности соответствует твиту Александра Коца: "Патриарх "наехал" на президента Болгарии". Другие прокремлевские СМИ, повествуя о деяниях патриарха в Болгарии, впрочем, тоже ушли недалеко:

Респектабельнее других оказался ТАСС.

Что же произошло в Болгарии и с чем был связан "наезд" Кирилла? "Комсомольская правда" повествует об этом так:

Дождливым воскресным утром Патриарх Кирилл, прилетевший в Болгарию на торжества в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, отслужил литургию в кафедральном соборе Александра Невского. Расписанный в том числе Виктором Васнецовым величественный храм был построен в 1912 году в память о русских воинах, подаривших Балканам независимость после победы над Османской империей в 1878 году.

– Россия выступила одна, презрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в конфликт. Здесь пролили кровь десятки тысяч русских солдат, – напомнил он пришедшим помолиться с ним жителям Софии.

А перед отлетом в Москву случился небольшой, но фактически конфликт. По крайней мере, впервые в ходе зарубежного визита Святейший публично высказывает свое недовольство первому лицу. Оказывается, накануне на праздничном параде президент Болгарии Румен Радев выразил признательность за национальное освобождение не единой русской армии, а разным народам, ее составляющим – румынам, украинцам, белорусам, финнам, полякам, латышам и другим. Как говорят наши соотечественники, такая формулировка здесь озвучивается уже много лет подряд. И руководством страны, и прессой.

– Россия не посмотрела на Европу. Движимая своей любовью, ослабленная и не имеющая никакой политической поддержки в мире, начала борьбу. Это великий пример того, как духовная, культурная солидарность превозмогает политический прагматизм. Я рад, что могу вам это сказать. Не Польша, не Литва– Россия! Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией.

В ответ на отповедь главы РПЦ болгарский президент Румен Радев (его, кстати, в свое время называли чуть ли не прокремлевским кандидатом) "пытался было объяснить, что имел в виду народы, входившие в состав русской армии". Но Кирилл был непреклонен:

– Имя Александра II не прозвучало, зато были названы другие страны.

В конце концов, впрочем, и он сменил гнев на милость – после того как посетил мемориал на Шипке.

Мое самое светлое воспоминание от визита – это посещение Шипки. Там мы не увидели ни финляндских флагов, ни польских, ни румынских – только флаги России и Болгарии.

Собственно, вот видео этого выступления перед журналистами.

Неожиданно острое и проникнутое духом национализма выступление патриарха Кирилла нашло отклик у благодарных слушателей.

Александр Щипков

​Я горжусь русским Патриархом. Прямо всему миру он заявил о предательстве болгарской элитой нашей общей истории. Русские освободили Болгарию от турок. Пролили кровь. Ничего не просили и не брали взамен. Мы защищали нашу общую веру. Мы защищали от поругания имя Христово. Болгария предала нас дважды: в 1941-ом и в 1991–ом годах. <...>

Патриарх говорил твёрдо и уверенно. Говорил с позиции правды и силы. Говорил от лица русских. Говорил как человек, который осознаёт историческую ответственность за свои слова и поступки на том посту, который определил ему Господь.

Поступок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси у русского человека вызывает прилив гордости за своё Отечество. Это вам не заклеенное скотчем имя Родины на спортивных сумках. Это открытый бой.

В Болгарии, впрочем, не все отнеслись к словам патриарха с восторгом.

("Осторожно, злой патриарх")

Симеон Гройсман

Привет из Софии! Имейте ввиду что за много лет эта речь нового болгарского президента впервые была очень позитивной к миссии царской России для Освобождения Болгарии. Я сам всегда считал, что фины упоменаем мы слишком часто, но надо не забывать, что румын в войне участвовало 60 тыс. человек, а сербов более 50 тыс. Мы всегда упоменаем народы, a не государства (понятно, что Великое княжество Финлядское или Царство Польское никому войну не объявляли тогда). Важен контекст: эта речь произносится У ПАМЯТНИКА АЛЕКСАНДРА II, так что о России никто не забыл. Президентов Финляндии или Польши никто не приглашал. При таком радушном приеме было сложно устроит скандал, но факт на лицо...

Дискуссия разгорелась и под постом официального церковного "спикера" Владимира Легойды.

Наталья Карпова

Надеюсь, что наш патриарх всё же начал свой разговор не с претензий. Потому как, сильно было бы невежливо. Его там встречали первые лица государства, парад ему устроили, пышные торжества. И он тут, а вот почему не только русских упомянули? А почему царя Александра не вспомнили? Это вообще, так не очень вежливо выходит.

Дьякон Андрей Кураев решил выяснить, что же именно так рассердило патриарха Кирилла в речи болгарского президента. Он приводит болгарский текст и его перевод на русский язык.

"Это память о братском порыве русского общества, который доказал, что православные болгары не одиноки. Мы его не забудем. Мы не забудем слова из манифеста императора Александра II, объявляющего войну Османской империи, о том что «того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного Нашего достоинства». «Сам народ поднялся на войну во главе с царем, – писал Достоевский в своем дневнике, – люди читали манифест и крестились». Эти сцены, эти чувства глубоки и непоколебимы корыстным политическим интерпретациям.

На полях сражений русско-турецкой освободительной войны погибли воины многих народов: русские, румыны, финляндцы, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для всех них Болгария – последний дом, и их мы чтим как своих героев".

Нормальные слова. Зачем было обрушиваться с критикой? Президент говорил не о странах, а о народах.

Да, армия Империи была многонациональной, и в ней было немало поляков и прибалтов.

Да, для Болгарии принципиально важно сказать добрые слова сербам и румынам, с которыми она потом не раз воевала за коррекцию своих границ.

Это же какой силы должен быть внутренний настрой патриарха на оскорбленность по любому поводу, чтобы так себя вести!

Андрей Десницкий

Маленький, но показательный обмен мнениями.

Президент Болгарии Румен Радев (в честь 140-летия освобождения этой страны от османского ига):

"Это память о братском порыве русского общества, который доказал, что православные болгары не одиноки. Мы его не забудем...

На полях сражений русско-турецкой освободительной войны погибли воины многих народов: русские, румыны, финляндцы, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для всех них Болгария – последний дом, и их мы чтим как своих героев".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ему в ответ:

"Болгарию освободила Россия — не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с османской Турцией. Мы — за историческую правду, ее мы завоевали своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, по которым сегодня эту правду следует замалчивать или ложно интерпретировать".

Комментарий первого заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А. Щипкова:

"Я горжусь русским Патриархом. Прямо всему миру он заявил о предательстве болгарской элитой нашей общей истории. Русские освободили Болгарию от турок...

Поступок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси у русского человека вызывает прилив гордости за своё Отечество. Это вам не заклеенное скотчем имя Родины на спортивных сумках. Это открытый бой...

Патриарх восстанавливает историю, соединяет разрывы истории. Он чувствует ткань истории. Он делает историю. Он – русский Патриарх."

Надо еще что-то объяснять?