Центризбирком заявил, что не будет снимать кандидата Павла Грудинина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с выборов из-за информации о наличии у него счетов в Швейцарии. Об этом "Новой газете" заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, снять кандидата может только Верховный суд, но никаких заявлений, дающих основание принимать такие решения, нет. Булаев добавил, что в информации, полученной Центризбиркомом, нет утверждений о наличии у Павла Грудинина незакрытых счетов.

Булаев подчеркнул, что Грудинин должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации, то есть 12 января. Грудинин письменно уведомил Центризбирком, что закрыл свои зарубежные счета. "Мы верим ему на слово", заявил зампредседателя Центризбиркома.

Ранее член ЦИК Николай Левичев сообщил, что на 11 выявленных ранее счетах Грудинина находились около 55 миллионов рублей. В середине января кандидат в президенты заявил, что закрыл все свои счета за рубежом.