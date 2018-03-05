В Чехии тысячи граждан потребовали отставки депутата-коммуниста

Тысячи граждан по всей Чехии вышли вечером 5 марта на демонстрации против назначения депутата от Коммунистической партии Зденека Ондрачека на пост главы парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности.

Эта комиссия, в частности, занимается расследованиями преступлений, совершенных полицейскими, таможенниками и тюремными надзирателями.

Назначение Ондрачека вызвало массовое возмущение. В январе 1989 года он, будучи сотрудником коммунистической полиции, участвовал в жестоком разгоне демонстрантов на Вацлавской площади в Праге, которые хотели почтить память Яна Палаха. Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии Советским Союзом и другими странами Варшавского договора. Протесты 1989 года предшествовали "бархатной революции". Во время этих событий был, например, арестован, а затем осужден на 9 месяцев тюремного заключения будущий президент Чехии Вацлав Гавел.

В память об этом протестующие, пришедшие 5 марта на Вацлавскую площадь в Праге, звенели ключами, как это делали демонстранты в дни "бархатной революции".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что будет добиваться освобождения от должности Ондрачека, несмотря на то, что голосование в парламенте 2 марта по его кандидатуре считается состоявшимся. Назначение депутата связано с решением чешских коммунистов оказать поддержку законодательным предложениям партии ANO, победившей на последних парламентских выборах, но не получившей большинства. Коммунистическая партия Чехии считает принципиальным для поддержки ANO назначение депутата на пост главы парламентской комиссии, однако окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве партий будет принято после переговоров.