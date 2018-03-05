Трамп пообещал Нетаньяху постараться приехать в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает планы посещения Израиля в связи с предстоящим в мае открытием нового здания посольства США в Иерусалиме. В понедельник, 5 марта, во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп заверил его, что постарается приехать на открытие в Иерусалим.

Нетаньяху ответил Трампу, что его решение американского президента перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим "останется на века" в памяти народа Израиля.

Решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство, объявленное Трампом в прошлом году, вызвало резкую критику как со стороны союзников, так и оппонентов Вашингтона.

Палестинцы видят Иерусалим как столицу своего будущего государства. Израиль аннексировал Восточный Иерусалим в результате Шестидневной войны 1967 года. Большинство государств мира эту аннексию не признали.