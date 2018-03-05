"Тип яда выясняется". В Великобритании отравлен бывший офицер ГРУ

Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском городе Солсбери, сообщили в понедельник вечером британские СМИ.

66-летний Скрипаль был доставлен в больницу после того, как его нашли на скамейке рядом с торговым центром. Вместе с ним была госпитализирована женщина вдвое младше его со сходными симптомами. Британские власти не комментируют произошедшее, но корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности сравнивает произошедшее с отравлением Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда британские следователи не сразу смогли определить вещество, которое стало причиной резкого ухудшения самочувствия бывшего сотрудника ФСБ. Впоследствии выяснилось, что это радиоактивный полоний.

Высказывается предположение об отравлении Сергея Скрипаля сильнодействующим синтетическим наркотиком фентанил, действие которого значительно превышает действие героина. Тип возможного яда выясняется. Полиция Солсбери выпустила заявление, в котором говорится: "Два человека – мужчина в возрасте 66 лет и женщина 33 лет – были найдены без сознания у торгового центра "Мелтингс". Были вызваны полиция и скорая помощь, место их обнаружения было оцеплено. На телах немедленно отправленных в больницу людей не было обнаружено никаких видимых повреждений. Сейчас они обследуются на предмет выяснения вещества, которым могли быть отравлены. Оба они находятся в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии".

Полиция осматривает итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, который был оцеплен и закрыт после сообщений о случившемся. Как рассказала женщина, видевшая Сергея Скрипаля и его спутницу на той скамейке, где их нашли, женщина "облокотилась на мужчину, как если бы была без сознания, а он совершал странные движения руками, глядя прямо в небо".

Какой диагноз поставлен Скрипалю, официально не сообщается, однако власти города объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы Солсбери были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но с тех пор открылось.​ Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около пяти часов вечера и с тех пор не уезжала оттуда.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В ходе расследования уголовного дела о государственной измене выяснилось, что Скрипаль в период военной службы в 1995 году был завербован английской разведкой. Он передавал сведения, составляющие государственную тайну. Несмотря на увольнение из российских вооружённых сил в конце 1999 года, Скрипаль продолжил сотрудничать с английской разведкой, для встреч с её представителями выезжал за границу. Об этом сообщают российские источники. На каждой встрече представители британской разведки за полученную информацию передавали Скрипалю денежное вознаграждение.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишён всех званий и осуждён на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. На суде он признал свою вину, в частности, передачу сотен секретных документов британской внешней разведке МИ6 и получение от нее не менее 100 тысяч долларов.

В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами (среди них был ученый Игорь Сутягин). Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов, в частности, Анну Чапман. Последние годы Скрипаль живёт в Великобритании.

"Если подозревать, что это не несчастный случай, а преднамеренное отравление и в этом участвуют какие-то спецслужбы, то чисто рациональный анализ показывает, что время для такой акции было выбранно самое неподходящее", – сказал Радио Свобода Игорь Сутягин, который был депортирован в Великобританию вместе с Сергеем Скрипалем и летел с ним в одном самолете. – "Поток негативной информации за последние три-четыре недели был такой плотный, что для того, чтобы прибавлять сверху еще такое «бревно», нужно быть законченным идиотом. Теоретически за этим может стоять кто угодно, включая северных корейцев. Они сделали очень похожую вещь в отношении брата Ким Чен Ына в сингапурском аэропорту. Выглядит очень похоже".

Игорь Сутягин добавил, что, когда он встетился со Скрипалем, тот показался ему очень спокойным, приятным, нормальным человеком, который вряд ли употреблял наркотики. Он высказал предположение, что возможны и другие версии случившегося: "Его обнаружили с какой-то молодой женщиной,- сказал он, – то ли дочерью, то ли с кем-то еще. Здесь вполне уместна и версия ревности, если на то пошло. Ничего ведь толком никто не знает".

Не вижу смысла ему мстить

На вопрос, что он может сказать о Сергее Скрипале, Сутягин ответил, что в Англии он с ним не встречался и что все его знакомство с ним свелось к совместному полету в самолете МЧС до Вены, а потом на борту американского самолета. Сутягину показалось, что в то время Скрипаль испытывал радостное чувство. Потом, рассказывает Сутягин, они на радостях выпили со Стригалем на борту американского самолета бутылку виски, которая была замаскирована под бутылку минералки. "Наши дороги, - отметил Сутягин, - почти сразу же разошлись. И если со Скрипалем действительно расправились, то непонятно почему. Он признал свою вину, был амнистирован, отсидел часть срока, не вижу смысла ему мстить". На вопрос, вызвал ли инцедент со Скрипалем у него беспокойство за собственную безопасность, Игорь Сутягин ответил, что пока оснований для беспокойства у него нет, поскольку "мы не знаем, что происходит". "Практика отстрела так называемых предателей спецслужбами, конечно, существует, но сейчас беспокоиться по этому поводу, мне кажется, преждевременно".

Британская пресса широко освещает этот инцидент. Газета "Таймс" отмечает, что у полиции Солсбери есть доступ к широкому спектру медицинских ресурсов, так что яд, если он был, и место отравления в ближайшее время могут быть установлены. "Дейли телеграф", подчеркивает, что случай со Скрипалем не может не вызывать подозрений, поскольку еще свежи в памяти события 12-летней давности, когда был отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко.

Российские СМИ также пишут о случившемся с Сергеем Скрипалем: по версии "Вестей", он "отравился неизвестным веществом".