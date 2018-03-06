Золото партии: социальные сети о зарубежных счетах Павла Грудинина

Предвыборная кампания (или то, что можно так назвать) уже на финишной прямой, но мочить Павла Грудинина так и не перестали.

Последняя новость - о заграничных счетах кандидата от КПРФ. Как утверждается, Швейцарская налоговая служба сообщила Центральной избирательной комиссии о том, что в конце 2017 года у Грудинина было 13 банковских счетов, на которых хранилось больше миллиона долларов и более пяти килограммов золота.

В Твиттере веселятся недоброжелатели.

Павел Святенков:

Швейцарское золото Грудинина - это, разумеется, золото партии, доставшееся КПРФ по завещанию дедушки Ленина.

Не понимаю, как можно быть коммунистом и не иметь счетов в Швейцарии?

Георгий Бовт:

Если ЦИК не снимет Грудина с выборов по 100процентному основанию,то тем самым он покажет официально,что считает исход выборов предрешенным в пользу Путина. Потому что не может быть избранного президента с незакрытыми швейцарскими счетами. Это ни в какие ворота не лезет. И никаким законом не предусмотрено. Что касается падения явки на 10 процентов из за снятия кандидата КПРФ,то системе ГАС выборы и не такие задачи по плечу. И она их решала.ps. к тому же, сняв Грудинина, ЦИК покажет,что он объективен и может снимать не только Навального

Александр Минкин:

Твердят, что Грудинин держит средства в западных банках.

А государство (и мы знаем, как его зовут) держит средства в виолончелистах.

Александр Морозов:

пока странные люди уговаривали Собчак и Явлинского сняться с выборов неизвестно зачем, беда пришла откуда не ждали: Грудинина снимают с выборов. Какая наглая подстава: он просто не заявил о наличии еще 11 счетов в швейцарских банках. ЦИК получил бумагу из Швейцарии об их наличии. У Памфиловой - паника, и она передает все это в Верховный суд, поскольку сама не решается ни на что.

(павловский это называет "политизацией". но вообще-то это просто адский бардак).

Гасан Гусейнов:

Всех несогласных можно, выпоров,

заставить с рож убрать улыбки,

Грудинина снимая с выборов,

как Дерипаску сняли с Рыбки.

Пусть лучше до ушей улыбка

доставит радость и кастрату:

спасайся, золотая рыбка,

греби скорее к супостату!

#эхолалическое

(прослушав последние известия)

Семён Файбисович:

Как одна гадина другой испугалась - уж больно люба та народу оказалась.

Григорий Мельконьянц:

Опять 13 счетов... С иностранными счетами Грудинина какой-то ужас без конца, но инициировать отмену регистрации ЦИК не думаю что будет

Александр Кынев:

После такого феерического голотяпства штаба Грудинина его, конечно, не снимут, это же просто пиар подарок любым интересующимся темой социальной справедливости. И вообще, по большому счету, снятие кандидатов с выборов это зло по определению. Но все же вопрос без ответа - а что мешало кандидату изначально все указать? Непрофессионализм, глупость или такой изначальный самострел?

Делом Грудинина Центризбирком должен заняться в среду. Впрочем, снимать его, кажется, не будут. Зато о счетах собираются рассказать избирателям:

ЦИК России в среду утвердит текст о незадекларированных иностранных счетах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, который будет размещен на избирательных участках в день голосования, сообщил "Интерфаксу" во вторник зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Источник, знакомый с ходом подготовки заседания ЦИК, отметил, что "избирательная комиссия не будет инициировать снятие Грудинина с выборов". По его словам, "в такой плоскости вопрос не рассматривается, фамилия Грудинина будет включена в избирательные бюллетени на выборах президента России".

Булаев уточнил, что текст дополнительного вкладыша для информационного плаката, который будет размещен на избирательных участках, будет содержать информацию об иностранных счетах Грудинина, которую в ЦИК представил уполномоченный финансовый орган Швейцарии.

Кирилл Шулика:

А вся информация о золоте будет на информационных плакатах на каждом избирательном участке.

Дмитрий Аграновский:

Надо сказать, что более подлой и грязной кампании мы не видели вообще, в том числе и в 1996 году. А сегодня просто косяком пошло - то нашли "счета" и "золото", но вроде как не нашли (и не найдут, завтра уже выяснится), но по всем СМИ прошло как факт. То взломали страницу Анастасии Удальцовой и от ее имени написали, что она больше не доверенно лицо Грудинина. Это, разумеется вранье. Анастасия остается в строю. Разумеется, Грудинина не снимут с выборов, даже если выяснится, что он марсианин. И так их легитимность под большим сомнением.

Что касается меня, что не считаю, что властям надо бояться растущего рейтинга Грудинина. Чем он будет больше, ем легитимнее будут выборы, при том, что 70 на 70 или около того Путину обеспечат в любом случае.

Тем временем, не самые приятные новости и в штабе Грудинина.

Анастасия Удальцова:

По личным причинам, объяснять которые не имею желания, снимаю с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина. Прошу журналистов не беспокоить звонками и сообщениями - комментировать свое решение не намерена. Благодарю за оказанное доверие, но не могу и не хочу более участвовать в предвыборной президентской кампании, ввиду того, что мне в принципе не нравится то, что на ней происходит.

П.С. Я очень занята детьми, прошу не беспокоить и не заниматься инсинуациями и домыслами.

Нил Соколов:

Жена сторонника Павла Грудинина Сергея Удальцова - Анастасия, сняла с себя полномочия доверенного лица олигарха им.Ленина на выборах президента... Совпадение из за обнаруженных слитков золота кандидата в швейцарском банке???

Дарья Митина:

Разумеется, никтo никакoй аккаунт Насти Удальцoвoй не взламывал. O чем нетруднo дoгадаться с учетoм тoгo, чтo oна дo сих пoр никакoгo взлoма не пoдтвердила (ни на oднoй плoщадке - ни в Вк, ни в ЖЖ) и, увидите, не пoдтвердит. Если заметили, oна уже пару недель вooбще не публикует никаких материалoв прo "единoгo кандидата" сo скoшенными oт пoстoяннoгo вранья глазами. И не oпубликует, будьте уверены. Oт изряднo oбременявшегo её статуса дoвереннoгo лица не пoйми кoгo избавилась, и мoлoдец. Карму себе пoртить незачем.

В oбщем, oсталoсь не так дoлгo - 19 марта не за гoрами.

Все "скандалы, интриги, расследoвания" выплывут на пoверхнoсть, все пoкрoвы будут сoрваны. Не переключайтесь.

Виктор Шендерович:

Человек я широких взглядов и толерантности, многим кажущейся подозрительной.

Но логики хочется - мучительно.

Так вот. Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он - как несомненный кулак и явная вражина - должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками. А семью свою, до малых детей включительно, погрузить в вагоны и отправить в Сибирь для умерщвления там в невыносимых условиях. А за сокрытые от товарищей контакты с заграницей - в качестве бонуса от родной партии - поломать себе пальцы в НКВД и полежать с дыркой в затылке, десять лет без права переписки...

Но по всему видать, у товарища Грудинина другие планы на жизнь. И ничего этого - для себя - он не хочет. Одного взгляда в это холеное буржуазное лицо достаточно, чтобы понять, что Сталина он хочет - для меня. Ну, и еще для ста сорока миллионов россиян. За исключением, почему-то, именно собственных детей...

И все, кто за товарища Грудинина проголосуют, проголосуют как раз за это: за Сталина для других.

Швондер, поди, до 37-то года тоже думал, что Шариков - это только для Борменталя с Преображенским...

Так что вы давайте-давайте, товарищ Грудинин. Говорите-говорите, приближайте момент. Ветер вам в спину и грабли в лоб.

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