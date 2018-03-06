СМИ: отравленный в Британии бывший офицер ГРУ опасался за свою жизнь

Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, госпитализированный с отравлением в Великобритании, на днях сообщал в полицию об опасениях за свою жизнь. Об этом пишет The Telegraph.

66-летний Скрипаль был в воскресенье доставлен в больницу в тяжелом состоянии после того, как ему стало плохо в торговом центре. Вместе с ним была госпитализирована женщина вдвое младше его со сходными симптомами. Врачи в местной больнице борются за жизни пострадавших. Какой диагноз поставлен Скрипалю, официально не сообщается, однако власти Солсбери объявили о чрезвычайной ситуации.

Высказывается предположение об отравлении Сергея Скрипаля сильнодействующим синтетическим наркотиком фентанил, действие которого значительно превышает действие героина.

Британские власти не комментируют произошедшее, но корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности сравнивает произошедшее с отравлением Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда британские следователи не сразу смогли определить вещество, которое стало причиной резкого ухудшения самочувствия бывшего сотрудника ФСБ. Впоследствии выяснилось, что это радиоактивный полоний. В комментарии The Telegraph жена Литвиненко отметила, что ситуация со Скрипалем "очень похожа" на то, что произошло с ее мужем.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишён всех званий и осуждён на 13 лет тюремного заключения. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Последние годы Скрипаль живёт в Великобритании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не может высказать реакцию" на сообщения о том, что в Великобритании был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль, так в Кремле "не располагают никакой информацией". К России никто не обращался с просьбой помочь с расследованием отравления Скрипаля, сказал Песков.





