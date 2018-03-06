Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных испытаний и начать переговоры с США о разоружении, если Вашингтон гарантирует Пхеньяну безопасность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявления официальных лиц Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын впервые провел встречу с представителями южнокорейской делегации. Официальные лица из Южной Кореи прибыли в Пхеньян в накануне. Агентство Reuters сообщает, что целью визита была попытка наладить диалог между КНДР и США.

Лидер Северной Кореи также заявил во время встречи, что полон "твердой решимости" улучшать межкорейские связи. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян стремится к воссоединению. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источники The New York Times отмечают, что представители КНДР и Южной Кореи договорились о встрече Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. По предварительным данным, переговоры лидеров двух стран состоятся в апреле.

Южная Корея отправила переговорщиков в Северную Корею впервые за десять лет. Это стало главным результатом так называемого "олимпийского перемирия", которое два государства неофициально заключили на время проведения зимней Олимпиады в Пхёнчхане.