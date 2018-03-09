8 марта исполнилось 85 лет Юрию Вачнадзе, многолетнему тбилисскому корреспонденту радио «Свобода», постоянному автору «Поверх барьеров». Юрий Вачнадзе – физик по образованию, поэт по призванию, человек двух культур – грузинской и русской, и двух языков. Передача «Юрий Вачнадзе в Поверх барьеров. Записи разных лет".

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Душа черствеет в дебрях бытия,

Дорогу ни осилить, ни продлить,

Конец совсем уж близок, ну а я

Всё собираюсь, собираюсь жить!

–Кто мы, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что ещё? А ещё, и, возможно, это самое главное, нация политиков, всамделишных и самодеятельных. Каждый грузин в душе – политический деятель, причём, по собственному убеждению, конечно же, выдающийся.

Далее в программе:

Радиоантология современной русской поэзии.

Стихи петербургского поэта Александра Вергелиса. Поэт родился в 1977 году. Выпускник факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (специализация — русская история). Лауреат премии журнала «Звезда» 2006 года. Автор многочисленных публикаций в периодике. В 2012 издал книгу стихов «В эпизодах».

* * *

Когда он решил застрелиться,

он вышел в растрепанный сад,

где ветру безвестная птица

подсвистывала невпопад.

Всё было в саду одичалом

нелепо, как жизнь, и рука

сама за прохладным металлом

скользнула в карман пиджака.

Но ива вздохнула тоскливо,

но в руку вцепился, шепча,

крыжовник, и синяя слива,

качнувшись, коснулась плеча.

И жалости нежное жало

пронзило его, и, пронзен

догадкой о том, что мешало

ему, вдруг почувствовал он

(виском ощутив пистолета

нездешне-холодную сталь),

что жалко не жизни, а лета,

и сада нелепого жаль.

Он плакал (заметив едва ли,

как птица метнулась в листве).

И бабочки танцевали

в простреленной голове.

«Современная музыка».

Монологи и музыка композитора Владимира Хробыстова.

Он родился в 1961 году в Рыбинске. Окончил Ярославское музыкальное училище по классу кларнета и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу гобоя в 1991 году. Работал в Ярославском симфоническом оркестре, руководил камерным ансамблем в Рыбинске, выступал в разных городах России и других стран. В 2009-2010 гг. работал в составе международного симфонического оркестра в городе Гуйян (Китай) в качестве первого гобоиста. В сезоне 2017-2018 гг. работает первым гобоистом Южно-Сахалинского камерного оркестра.Владеет рядом барочных и этнических духовых инструментов. Совместно с американским музыкантом Rick Batyr (Риком Батыром) выпустил альбом полистилистической акустико-электронной музыки «Integer» . Британская радиостанция One World Music признала его открытием 2014 года.

– Поздняя (XIX-XX вв.) музыка требует значительно большего усилия, давления со стороны музыканта, чем музыка Ренессанса и барокко. Инструменталистам это условие диктует уже сама конструкция инструментов, вокалистам с их усиливавшейся силой голоса, аффектацией и неуемным вибрато – размеры концертных залов и оперных театров, построенных после 1789 года и особенно во второй половине XX века. В этом свойстве искусства интерпретации музыки – знак обеспокоенности, надрыва. Кричащая массовая субкультура с еще более оглушительной звуковой мощью и визуальным эпатажем – не противопоставление гуманистической классике, а вполне себе ее продолжение. И, наверное, завершение.