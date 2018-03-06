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Признаки жизни

План "Крепость". Как в Петербурге искали задержанного за утку активиста

План "Крепость". Как в Петербурге искали задержанного за утку в окне
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План "Крепость". Как в Петербурге искали задержанного за утку в окне

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Фильм Андрея Киселева

Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

Петербургский активист Артем Гончаренко был задержан за то, что во время акции "Забастовка избирателей" 28 января вывесил в окне огромную желтую утку (символизирующую обвинения в коррупции против Дмитрия Медведева). Произошло это почти месяц спустя, 25 февраля, в день, когда оппозиция проводила Марш памяти Бориса Немцова. Товарищей Гончаренко, искавших его, не пустили в отделение полиции, перешедшее на план "Крепость". Активиста обвинили в нарушении правил проведения митинга и приговорили к 25 суткам ареста.

Фильм Андрея Киселева.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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