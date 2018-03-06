Российским атлетам могут запретить выступать в нейтральном статусе

Российским легкоатлетам могут запретить выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом 6 марта рассказал глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен, говорится в сообщении BBC.

По словам спортивного чиновника, ВФЛА должна выполнять пункты дорожной карты и решать проблему употребления допинга среди российских легкоатлетов. В противном случае будет поднят вопрос об исключении России из IAAF.

В ноябре 2015 года Международное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о махинациях в антидопинговой лаборатории в Москве. Следователи WADA назвали использование наркотических средств в российском спорте "культурой, поддерживаемой государством". После этого Международная легкоатлетическая федерация дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики и отстранила российских спортсменов от международных соревнований. Работа Московской антидопинговой лаборатории РУСАДА была приостановлена, а все высшее руководство самого агентства было отправлено в отставку.