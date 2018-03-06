В разбившемся Ан-26 было больше людей, чем сообщалось ранее

В Министерстве обороны сообщили, что на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, находились 39 человек, передает РИА Новости.
"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа", – сообщили в министерстве.
В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после крушения Ан-26 в Сирии.
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