В разбившемся Ан-26 было больше людей, чем сообщалось ранее

В Министерстве обороны сообщили, что на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, находились 39 человек, передает РИА Новости.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа", – сообщили в министерстве.

В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после крушения Ан-26 в Сирии.