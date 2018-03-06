Северная Корея выразила готовность к "откровенным переговорам" с США

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о возможных переговорах между Северной и Южной Кореей, написал в "Твиттере", что впервые за многие годы "все заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия".

Правительство Южной Кореи во вторник заявило, что согласилось провести переговоры с КНДР на высшем уровне в конце апреля. Как сообщила пресс-служба президента Мун Чжэ Ина, страны также договорились создать телефонную горячую линию между двумя лидерами.

Южная Корея также заявила, что Пхеньян согласился приостановить испытания ядерного оружия и ракет, если будут организованы переговоры с США по вопросу денуклеаризации полуострова. Белый дом пока официально не прокомментировал эти сообщения, сообщает "Голос Америки".

Советник южнокорейского президента по национальной безопасности Чон Ый Ён во вторник заявил, что Северная Корея выразила готовность провести "откровенные" переговоры с США по вопросам, связанным с денуклеаризацией и нормализацией отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

По словам советника президента Южной Кореи, Пхеньян дал понять, что необходимость в ядерной программе отпадет, если будут устранены военные угрозы в отношении КНДР.