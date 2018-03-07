При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров

При крушении российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек. 27 из них - офицеры, в том числе один генерал-майор. Об этом сообщило министерство обороны России. Имена погибших ведомство не опубликовало. Источники РБК сообщают, что генерала звали Владимир Еремеев.

По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность. Ан-26 разбился при заходе на посадку, не долетев около 500 метров до аэродрома Хмеймим. В Минобороны также сообщили, что самолетом управлял летчик первого класса, а погодные условия были "простыми". Атаку на самолет в российском оборонном ведомстве исключают.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело после крушения Ан-26 в Сирии.

Катастрофа стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии, отмечает "Медуза".