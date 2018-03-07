В Новосибирске студентов заставляют голосовать на выборах

Студенты Новосибирского медицинского госуниверситета пожаловались на принуждение голосовать на выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Руководство вуза отрицает давление на учащихся.

По словам студентов, проживающих в общежитиях вуза, через старост групп их заставляют оформлять заявления для голосования на выборах по месту временной прописки. Руководство вуза распространяет сообщения о необходимости "как можно скорее подойти в 101-й кабинет лабораторного корпуса и написать заявление для голосования 18 марта!", сообщают студенты. Списки подкрепляются угрозой о том, что всех будут проверять пофамильно, а "МН будет в комиссии в этот день". Инициалами "МН", по словам учащихся, обычно обозначают заместителя декана стоматологического факультета медицинского госуниверситета Михаила Николаевича Дровосекова.

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Всех, кто "не отписался" о подаче заявления, вызвали, по словам очевидцев, на беседу к "МН", пишет портал tayga.info. Студенты медуниверситета также сообщают, что охранники общежитий не пускают в комнаты тех, "кто не записался на выборы". В руководстве вуза давление на студентов отрицают: по словам проректора по воспитательной работе медуниверситета Константина Бакулина, пропуску студентов в общежития никто не препятствовал.

В конце января около полутора тысяч новосибирцев собрались на шествие "Забастовка избирателей" под лозунгом "Это не выборы, это обман".​