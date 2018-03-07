СМИ: "Роснефть" просит у Путина налоговые льготы на 145 млрд рублей

Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина о налоговых льготах на 145 миллиардов рублей в год. Речь идет в том числе о возврате компании части затрат на производство нефтепродуктов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сечина президенту от 8 февраля. Путин уже поручил правительству рассмотреть просьбу главы "Роснефти". Против этого выступает министерство энергетики России.

"Роснефть" – не единственная компания, которая пытается защитить свои интересы в условиях снижения доходности в отрасли. Так, "Лукойл" попросил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса "Евро-5" и не индексировать их с 1 июля. "Сургутнефтегаз" предлагает сохранить льготы для добывающих тяжелую нефть компаний только в случае ее переработки на собственных НПЗ.

Ранее правительство России не смогло согласовать новые меры поддержки нефтяной отрасли, доходность которой ухудшилась. В результате ужесточения таможенного режима, а также роста акцизов на фоне кризиса налоговая нагрузка на отрасль увеличилась с 2010 года почти на полтора триллиона рублей, отмечает издание

Это не первое обращение Сечина к президенту. Осенью 2014 года "Роснефть" обратилась с заявкой о выделении средств из Фонда национального благосостояния на сумму в два триллиона рублей. Необходимость оказания помощи в компании объясняли введенными против нее санкциями США и других стран Запада после аннексии Россией Крыма и вмешательства в военный конфликт на Украине.

Через год в письме президенту Путину Игорь Сечин просит предоставить дополнительные льготы нефтепереработчикам, предупреждая о росте цен на бензин и его дефиците.