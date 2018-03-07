В Благовещенске похоронили погибшего в Сирии бойца "ЧВК Вагнера"

В Благовещенске сегодня прошли похороны погибшего 7 февраля под авиаударом в Сирии бойца так называемой частной военной компании "Вагнера" Александра Никулина. Об этом сообщило издание АСН24.

Старшая сестра Никулина Татьяна рассказала изданию, что он находился в Сирии три года. Его контракт заканчивался перед Новым годом. Он сообщил матери, что останется "еще немного, до марта, и вернется без продления контракта". По словам его сестры, до Сирии он воевал в Донбассе.

О гибели сына в Сирии матери сообщили его однополчане. Они служили с ним, но под обстрел не попали. Тело Никулина доставили в Благовещенск самолетом из Ростова-на-Дону 6 марта. По информации издания, семья никаких выплат от частной военной компании не получила и организовала похороны за свой счет.

​7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор наемники "ЧВК Вагнера" попали под удар сирийских повстанцев, помощь которым оказала авиация США. Точное число погибших россиян неизвестно. По информации газеты Washington Post, к организации наступления был причастен близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют организатором "ЧВК Вагнера".