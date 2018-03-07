Посольство Украины не получало письмо от Собчак о посещении Крыма

Посольство Украины в Москве не получало письмо от кандидата в президенты России Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой высокопоставленного чиновника дипмиссии.

Накануне в эфире "Эха Москвы" Собчак заявила, что направила в украинское посольство письмо, в котором попросила разрешения посетить полуостров. "Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию", - сказала Собчак. По её словам, в Крыму живут "очень разные люди" и она, в частности, хочет поехать на полуостров, чтобы "говорить с крымскими татарами, которые недовольны той ситуацией, которая там происходит".

На предвыборной пресс-конференции 24 октября Собчак заявила, что в соответствии с международным правом, Крым является территорией Украины. Собчак заверила, что в рамках своей кампании она готова к диалогу по вопросу о статусе Крыма. При этом она добавила, что многие русские на полуострове поддержали его присоединение к России.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошел референдум, после того как территорию взяли под контроль российские военные. По данным российских властей, большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. Мировое сообщество референдум не признало. Украина и страны Запада считают аннексию полуострова незаконной и ввели против Кремля экономические санкции.