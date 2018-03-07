Польша: задержанный марокканец связан с терактами в Париже

Марокканец Мурад Т., арестованный в сентябре 2016 года в Польше, связан с группировкой "Исламское государство" и терактами в Париже, в которых убито 130 человек. Об этом сообщили в среду представители прокуратуры Польши. Подозреваемый был вовлечен в группировку в 2015 и 2016 годах и был информатором Абдельхамида Абаауда, координатора нападения в Париже в ноябре 2015 года и предотвращенного в августе теракта в поезде, следовавшем в Париж.

В сообщении прокуратуры говорится, что в телефоне Мурада Т. были обнаружены фотофайлы с инструкциями по созданию взрывных устройств (таких, как самодельная бомба, которую можно привести в действие с помощью мобильного телефона), а также фотографии объектов, на которых должны были использоваться взрывчатые вещества. "Расследование также показало, что подозреваемый, Мурад Т. был сотрудником вербовщика ИГ Абдельхамида Абаауда", – говорится в заявлении.

Фамилия подозреваемого не называется, но говорится, что он был арестован городе Рыбник на юго-западе Польши 5 сентября 2016 года. Мурад Т. находится в предварительном заключении, используемом в качестве превентивной меры до суда, говорится в сообщении. Подозреваемый проник в Европу как беженец из Сирии и использовал фальшивую информацию о рождении для получения специального удостоверения личности в Австрии. Он приехал в Польшу через Чешскую Республику. Прокуроры обвинили его в участии в вооруженной преступной организации, и ему грозит до восьми лет лишения свободы. В заявлении говорится, что он предстанет перед судом в Польше.