CIT: в Сирии погиб 22-летний российский военнослужащий

В Сирии погиб российский военнослужащий-контрактник. Александр Солопов проживал в Волгоградской области, ему было 22 года. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Эксперты CIT обратили внимание на публикацию издания из "Блокнот Волжского" от 5 марта. В ней говорилось о гибели "в Сирии во время несения воинской службы" 22-летнего жителя Средней Ахтубы. Как рассказал изданию брат погибшего Алексей, о смерти Александра Солопова семье сообщили еще 1 марта. Его тело должны были доставить в понедельник, в день публикации статьи в "Блокноте Волжского". Похороны Александра Солопова были запланированы на 6 марта. В фейсбуке Алексея Солопова есть пост памяти брата от 3 марта.

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Радио Свобода не удалось узнать у родственников Александра Солопова, было ли им доставлено тело погибшего и состоялись ли похороны, запланированные на 6 марта.

По мнению CIT, Александр Солопов, скорее всего, был кадровым военным. Еще осенью 2017 года он служил в вооруженных силах. Судя по шеврону на одной из его фотографий – в 291-й артиллерийской бригаде 58-й армии Южного военного округа.

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Расследователи CIT предполагают, что Солопов мог погибнуть при наступлении на Восточную Гуту в Сирии. В этом пригороде Дамаска подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду силы при поддержке российской авиации противостоят группировкам вооруженной оппозиции. 291-я бригада вооружена гаубицами "Мста-Б", из таких же орудий сирийская армия ведет обстрел Восточной Гуты вопреки резолюции Совета Безопасности ООН о перемирии в этом районе.

Министерство обороны России в период с 1 февраля по 5 марта не сообщало о гибели российских военнослужащих в Сирии. Последним официально подтвержденным случаем гибели российских военных в этой стране стала катастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 6 марта. Тогда погибли 39 человек – в основном офицеры российской армии, а также генерал-майор Владимир Еремеев.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.