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ЕС предупредил о пошлинах на американские бурбоны и клюкву

Сесилия Мальмстрём на пресс-конференции в Брюсселе, 7 марта 2018 года

Евросоюз планирует взимать ответные пошлины на некоторые виды продукции из Соединенных Штатов, если Вашингтон введет пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Она уточнила, что в предварительный список продукции, на которую могут ввести пошлины, попали некоторые сорта американских бурбонов, клюква, арахисовое масло и апельсиновый сок.

В начале марта Дональд Трамп заявил о возможном введении импортных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. По мнению Мальмстрём инициатива президента США нанесет ущерб трансатлантическим отношениям и глобальной торговле. По словам члена Еврокомиссии, Брюссель пытается убедить Вашингтон изменить решение. "У торговой войны нет победителей", – подчеркнула Мальмстрём.

В свою очередь президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торгового спора между США и остальным миром, включая ЕС.

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