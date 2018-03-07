Собчак попала в базу данных "Миротворца"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Администраторы сайта отмечают, что Собчак якобы незаконно посещала аннексированный Крым в апреле 2014 года. Тем самым, по их мнению, она сознательно нарушила государственную границу Украины.

Центр "Миротворец", в частности, занимается сбором и публикацией данных о гражданах, которые посетили Крым после аннексии или открыто поддержали действия России на полуострове.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила изданию РБК, что внесение кандидата в президенты в список "Миротворца" не будет препятствием для возможной поездки в Крым.

Накануне в эфире "Эха Москвы" Собчак заявила, что направила в украинское посольство письмо, в котором попросила разрешения посетить полуостров.

О том, что Собчак посещала Крым в 2014 году ранее сообщали депутаты российской Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Андрей Козенко.

По информации сайта Крым.Реалии, на данный момент украинские ведомства не сообщали, что в отношении Собчак действуют какие-либо ограничения при въезде на Украину.

В октябре на предвыборной пресс-конференции Собчак заявила, что в соответствии с международным правом Крым является территорией Украины.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права.