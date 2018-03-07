ЦИК не аккредитовал наблюдателей от Навального

Основанное сторонниками Алексея Навального издание "Левиафан" не получило аккредитации Центризбиркома, так как оно лишено регистрации по решению суда. Об этом сам оппозиционер сообщил на своем сайте. Навальный подчеркнул, что о решении суда его никто не известил.

По словам Навального, через "Левиафан" он планировал направить на выборы около 4500 наблюдателей. Кроме того, по информации оппозиционного политика, ЦИК отказал в аккредитации изданию "Молния". Через него своих наблюдателей на выборы планировала отправить организация по независимому наблюдению за выборами "Голос".

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц в интервью "Медиазоне" сказал, что не получил официального ответа от ЦИК. При этом он подтвердил проблемы с аккредитацией 850 наблюдателей от "Молнии".

"Левиафан" — сайт, созданный Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, зарегистрирован какСМИ в2015 году.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Центризбирком отказался регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса". В ответ оппозиционер призвал россиян бойкотировать голосование.