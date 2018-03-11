Без Сталина. Эфир в 18.05

К 65-летию России без Сталина: ретроспектива документальных и художественных фильмов. Как менялся образ Сталина от советской идолизации к карикатуре 90-х? Природа сталинизма как феномен. Анализ, апология или критика? "Незабываемый 1919" Михаила Чиаурели как романтическая легенда о молодом Джугашвили, наследнике Ульянова. "Похороны Сталина" Евгения Евтушенко как антитоталитарная и поэтическая фреска эпохи. Как показаны народные массы в обоих фильмах? Документальные фильмы "Стена" и "Сталин с нами": как обожествляют мертвого вождя его поклонники. Кто такие сегодняшние сталинисты и "Наследники Сталина"? Элемент эротико-мистического безумия среди поклонниц Сталина. Критическая и антитоталитарная линия в россйиском кино 90-х годов: "Пиры Валтасара", "Холодное лето 53-го", "Ближний круг", "Хрусталев, машину!"

Кураторы ретроспективы Ксения Сахарнова, режиссер и киновед, и Федор Летуновский, сценарист; куратор программ музея истории ГУЛАГа Евгения Петрухина; режиссеры документального кино Дмитрий Боголюбов и Тофик Шахвердиев.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова