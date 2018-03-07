В Вене неизвестный с ножом напал на прохожих

В Вене неизвестный ранил ножом троих человек. Об этом сообщают австрийские средства массовой информации со ссылкой на полицию.

Нападавший скрылся.Утверждается, что позднее в другом районе Вены было совершено нападение еще на одного человека. В полиции пока не уточняют связь между первым и вторым нападением.

Полицейские выясняют мотивы нападавшего и ведут его поиск.