В Вене неизвестный с ножом напал на прохожих

В Вене неизвестный ранил ножом троих человек. Об этом сообщают австрийские средства массовой информации со ссылкой на полицию.
Нападавший скрылся.Утверждается, что позднее в другом районе Вены было совершено нападение еще на одного человека. В полиции пока не уточняют связь между первым и вторым нападением.
Полицейские выясняют мотивы нападавшего и ведут его поиск.
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