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В Вене неизвестный с ножом напал на прохожих

Полицейские в Вене (архивное фото)

В Вене неизвестный ранил ножом троих человек. Об этом сообщают австрийские средства массовой информации со ссылкой на полицию.

Нападавший скрылся.Утверждается, что позднее в другом районе Вены было совершено нападение еще на одного человека. В полиции пока не уточняют связь между первым и вторым нападением.

Полицейские выясняют мотивы нападавшего и ведут его поиск.

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