СМИ: бывший офицер ГРУ Скрипаль, его дочь и полицейский впали в кому

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, найденные без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери, находятся в коме после отравления. В кому впал и полицейский, первым прибывший на место происшествия. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее в полиции Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, название которого не уточняется. Следователи выясняют наличие этого вещества на территории королевства и способы его доставки в страну.

Расследованием отравления Скрипаля и его дочери занимается контртеррористическое подразделение полиции Великобритании. Глава подразделения Марк Роули заявил, что следователи рассматривают произошедшее как покушение на убийство.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаля и его дочь доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Позже с признаками легкого отравления были госпитализированы двое британских полицейских, которые занимались делом Скрипаля.