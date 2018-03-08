Владимиру Путину, судя по всему, и правда нравится помахивать ядерной дубинкой.

На этой неделе наделал шума фильм "Миропорядок 2018", в котором президент рассказал, в каком случае он готов нажать на ядерную кнопку:

Наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, но теоретические планы применения – это так называемый ответно-встречный удар. Что это значит? Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть приято только в том случае, если наша система предупреждения ракетного нападения зафиксировала не только старт ракет, но и дала точный прогноз и траектории полетов. И время падения головных частей на территорию Российской Федерации. Это называется "ответно-встречный удар", то есть если кем-то принято решение уничтожить Россию. Тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?

У кого-то слова Путина вызывали одобрение.

Дмитрий Гололобов:

А кому <нахрен> нужен человек с ядерным чемоданчиком, который не готов начать, если что, ядерную войну?

Но более либеральной аудитории путинский милитаризм не так симпатичен.

Рустем Адагамов:

Ну, собственно, вот вам человек с ядерным чемоданчиком, который готов начать глобальную войну на уничтожение. Приплыли.

Александр Морозов:

10 дней до "выборовпутина": "Мы - русские, с нами Бог и Бомба". В оставшиеся дни уже не будет другого послания. Собственно, вот за это и предложено голосовать. Точнее говоря, вот под это Путин и хочет получить мандат на шесть лет. (Иначе бы была другая центральная тема кампании). God & Bomb.

Михаил Крутихин:

Лента фб встретила меня на родине массовым цитированием вразнобой какого-то очередного президентского высказывания. Не пойму, что он такого сказал (искать оригинал не хочу, меня от этого персонажа мутит)? "Зачем такой мир, если в России не будет меня"? или "Зачем такая Россия, если не будет мира"?

Граждане, вы уж, пожалуйста, поаккуратнее там с цитированием.

Лев Шлосберг:

Ну что, друзья. Это обещание биологического финиша. Правда, говорящий по привычке перепутал себя и Россию. Ленточка так близко, как никогда.

Игорь Эйдман:

Путин процитировал слова фельдмаршала Миниха: «Россия управляется непосредственно Господом Богом". А потом заявил: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?". Пациент реально ощущает себя богом, способным уничтожить мир. Он даже пытается угрожать своим божественным гневом американцам: попробуете пойти против бога (то есть меня), унесу с собой в ядерный ад все человечество.

Санитары! Санитары! У вас тут сумасшедший сбежал и в Кремле прячется, верните его в дурку, пожалуйста!

Иван Преображенский:

Путин - это Россия (закономерно и обратное). Что, никто не вспомнил и не процитировал Вячеслава Володина в связи с этим заявлением? Ведь оно все объясняет.

Зачем мне я, если меня нет? - вот его перевод.

Максим Дбар:

Размышляя над Путинским обещанием уничтожить весь мир, если что-то случится с Россией - "Зачем нам нужен мир без России?", задумался вот о чем. Ведь существует еще знаменитое высказывание Володина, в которое, похоже Путин верит: "Есть Путин - есть Россия. Нет Путина - нет России". Выходит, что не станет Путина - и можно смело уничтожать человечество в пепле и радиоактивном излучении ядерной войны. Ну, сами подумайте, если Путин умер, почему остальной мир должен жить?

И это приводит нас к совершенно неожиданным выводам. Получается, что Дмитрий Рогозин и его безрукая и вороватая компания расхитителей ВПК - это и есть последняя надежда человечества. Надежда, что в момент, когда у нашего слегка выжившего из ума национального лидера, как говорится, "в зобу дыхание Чейна-Стокса сперло", тысячи сверхскоростных торпед, ракет с ядерным двигателем и гиперзвуковых самолетов так и останутся просто нарисованными мультами, а не полетят по всему миру уничтожать человечество.

И ждет тогда Рогозина полноценная Нобелевская премия мира. Заслуженная, а не такая, как одного товарища, не будем показывать пальцем, который получил ее авансом, а потом так и не смог отчитаться перед миром нормальным актом выполненных по этой предоплате работ.

Виталий Щигельский:

истерика морального урода: зачем мир, если в нем не будет володи-малого?

Алексей Оскольский:

Свету ли провалиться, или гопнику чаю не пить? . . . . . . . .

Николай Руденский:

Угрозы Путина миру почему-то напомнили мне анекдот, слышанный в школьные годы. Поймали белые Василия Иваныча и говорят: "Ну все, Чапаев, смерть твоя пришла. Сейчас мы тебя повесим, кожу сдерем и на барабан натянем. Есть у тебя последнее желание?" Подумал Василий Иваныч и говорит: "Принесите гвоздь". Принесли. Взял он гвоздь и со всей силы тык себя в голову: "Не будет вам барабана!"

Карина Орлова:

Не знаю, с чего он взял, что кто-то на Россию собирается нападать. Может быть решил потому, что США реально готовы были еще осенью ударить ракетами по КНДР.

Но вообще вот и весь всесильный Путин, который «с танками на Киев пойдет».

Александр Минкин:

Путин объяснил, что у России есть законное право на ядерное уничтожение планеты. В ответ на атаку или на "уверенность", что атака на Россию началась.

Да, законное право ответить у нас есть. И незаконное тоже есть. Но если кто-то спьяну ошибётся или некие хакеры создадут фальшивое изображение ракетно-ядерной атаки на Россию, а наше Министерство обороны (привыкшее верить кадрам компьютерных игр и пользоваться ими) сообщит Путину о том, что мы атакованы?..

Успеют ли человечки помолиться?

Сергей Талк:

Продолжающийся вот уже неделю ракетно-ядерный оргазм кремлёвского старпёра - это реакция на разгром, устроенный ему американцами в Сирии. Он думал, он будет там вводить-выводить ещё сто лет, растягивая удовольствие. А американцы одним махом прищемили ему крайнюю плоть, вот он и взвыл. Больно, когда бьют по половым органам дедушки!

Айдер Муждабаев:

Путин — это вполне сформировавшийся новый Гитлер. Только хуже — с претензией на одномоментное уничтожение всего мира. Это новый Гитлер, с которым нужно именно сейчас и очень жестко бороться. И чтобы не понимать этого, надо быть либо абсолютно слепым, либо — современным западным политиком. Беда даже не в том, что Путин — Гитлер, а в том, что ему противостоят надувные куклы. В то время, как Россию — основную угрозу всем абсолютно, от Гренландии до Австралии, — надо срочно душить и уничтожать. Пока возможно — экономически. И уж точно не спонсировать покупкой нефти и газа. Нынешняя РФ — это выкормыш Запада. Он её накормил, и он её вооружил. А теперь ещё рассуждает, поддерживать ли Украину, и если да, то насколько сильно. Ничего глупее и подлее такой позиции нет и не может быть.

Евгений Ихлов:

К сожалению, народы обречены переболеть милитаризмом, культом вождя, преклонением перед террористической тиранией и шовинизмом. Так формируется совокупный экзистенциальной опыт нации (т.е. самоосознавшего себя политически народа).

Обидно, когда каждый новый исторический цикл Россия начинает, забыв (обнулив) свой предшествующий экзистенциальный опыт.

Кто его не забыл и обладает исторической рефлексией, выходящей за границы действий данной "косы инверсии" - это и есть интеллигенция.

Остальные - как новорожденные, которых поцелуй ангела в верхнюю губу заставляет забыть воспоминания о прошлых инкарнациях и о Царстве Небесном.

Поэтому путинизм играет исторически очень важную роль - он даёт возможность пережить (переболеть) ослабленной формой фашизма, сталинизма и "народного монархизма" и приобрести иммунитет на довольно много десятилетий.

Тимур Олевский:

Все думают, что он сошел ума, а я думаю, что это он шантажирует за поставки риса, зерна в СССР и немного импортного бухлишка.

Альфред Кох:

Слушайте, а чего вы все на уши встали? Чего такого Путин сказал, чего вы раньше не знали? Разве вы не знали, что в ответ на ядерный удар Россия ответит таким же ударом? Разве вам ничего не известно о т.н. "Мертвой руке" и прочих страстях-мордастях?

Разве вам не известно, что вся политика разоружения и ядерного сдерживания основана на известной концепции "гарантированного взаимного уничтожения" на "ядерной зиме" и прочих прелестных вещицах?

Ведь весь процесс по ограничению стратегических ядерных вооружений (которому, почитай, уже скоро 50 лет) - основан на этих простых и понятных тезисах! Чего вы как с Луны свалились?

Да, это ужасно и звучит катастрофически - но это данность в которой мы живем с того момента, как появилось ядерное оружие. А точнее - тогда, когда оно появилось у обеих сторон.

И весь мир находится в заложниках у этих стран. И да, если Америка нападет на Россию или Россия - на Америку, то погибнут не только эти двое, но и Бразилия, и Индия и Буркина Фассо, и все, все, все...

Потому, что Россия считает, что Бразилия без Россия никому не нужна, и Америка считает, что Индия без Америки - тоже никому не нужна...

И все это роскошество регулируется огромным количеством двусторонних договоров между США и СССР, а теперь - Россией.

Единственное, что хочу сказать по этому поводу, что к этим договорам никогда не присоединялся Китай, третья по объему ядерного арсенала держава. И мы даже не знаем толком третья она или нет. Может уж первая давно...

Вот о чем надо думать, а не об Америке. Кстати время подлета ракеты от Китая до России не полчаса и не час (как в случае даже с американскими базами в Европе), а ровно - ноль минут. Сразу бах - и готово... И никакие ПВО и ПРО не помогут...

А вы на эту старую макаку смотрите и боитесь... Не туда смотрите. Ох, не туда...

Иван Курилла:

Капитан Очевидность: что в этом высказывании не так? Ведь ядерное оружие и в самом деле нужно для сдерживания, чтобы возможный противник не сомневался в неотвратимости ответного удара. В СССР разрабатывалось "оружие судного дня" или "мертвая рука", способная нанести ядерный удар в автоматическом режиме. Так что не так?

А не так там две вещи.

Во-первых, наличие ядерного оружия само по себе является сдерживающим фактором, и никто, кроме, наверное, северокорейского Кима не напоминает об этом в такой угрожающей риторике.

А во-вторых, логика, которую президент "подкладывает" под ответный удар: она вовсе не про сдерживание и недопущение войны, там совсем безумная мысль про "зачем нам мир, если там не будет России?" Приложите эту логику на поведение человека: "коли я обречен, то пусть погибнет весь мир".

Максим Авербух:

Теория заговора (и кое-кто еще) подсказывают, что цель выбивания явки любой ценой лежит не в области выборов, а в том, что последует за ними.

Путин хочет иметь поистине всенародный мандат на некие, видимо, очень спорные и несущие тяжелые последствия для населения действия.