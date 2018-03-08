В России 8 марта состоятся акции феминисток. В Италии – забастовка

В Париже на Эйфелевой башне в преддверии Международного женского дня появилась световая надпись "Пришло время действовать" в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в твиттере.

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Итальянские профсоюзы объявили всеобщую забастовку в поддержку прав работающих женщин, против насилия со стороны мужчин, сексуальных домогательств и шантажа на работе, против закрытия женских организаций. Об этом сообщает газета La Repubblica.

В Риме, Турине и Милане в четверг из-за акции протеста будет закрыто метро. Не будет работать и часть наземного транспорта. Авиакомпания Alitalia предупредила о возможной отмене рейсов, железнодорожная компания – о задержках поездов. Забастовки затронут также работу школ и муниципальных учреждений.

В Санкт-Петербурге сегодня состоится согласованная с властями города акция феминисток под лозунгами "Долой кухонное рабство!", "Все люди – сестры!". Участники митинга намерены призвать к осуждению домашнего насилия, дискриминации женщин в профессиональной среде, а также выступить против возможного запрета абортов.

Одиночные пикеты пройдут сегодня и в Москве, а в Сахаровском центре состоится дискуссия о феминизме и правах женщин.

​Международный женский день впервые был провозглашен как день эмансипации и солидарности женщин в борьбе за свои права в марте 1911 года. В СССР 8 марта стали праздновать с 1966 года. После распада Советского Союза его продолжают праздновать в 13 из 15 бывших советских республик, в том числе в России.



