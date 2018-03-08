Гуманитарный конвой не дошел до Восточной Гуты

Отправка конвоя с гуманитарной помощью для жителей Восточной Гуты отложена по соображениям безопасности. Об этом агентству Reuters сообщили в Международном Комитете Красного Креста. Ранее предполагалось, что колонна войдет в регион 8 марта. Получить предметы первой необходимости должны были примерно 70 тысяч человек в городе Дума.

Первый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту 5 марта. Однако из-за обстрела раздача продовольствия и медикаментов была прервана. Из 46 грузовиков удалось разгрузить только 32.

Сегодня стало известно, что сирийские правительственные войска продвинулись вглубь Восточной Гуты и разделили оборону сирийских повстанцев на северную и южную части. Военные из правительственных войск заявляют, что с начала наступления они отбили у вооруженной оппозиции примерно половину территории Восточной Гуты.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии, бои в регионе продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Представители сирийских и российских властей утверждают, что ведут боевые действия только против "террористов", на которых резолюция не распространяется.

В Восточной Гуте проживает около 400 тысяч человек. Наступление сирийских правительственных войск началось в конце февраля. По данным агентства France Press, с момента наступления жертвами обстрелов стали более 900 человек.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

