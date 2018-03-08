Профсоюз журналистов призвал не брать комментарии у Слуцкого

Независимый профсоюз журналистов и работников средств массовой информации призвал репортеров из иностранных изданий не обращаться за какими-либо комментариями к депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Соответствующее заявление опубликовано в фейсбуке профсоюза.

Слуцкий возглавляет комитет Госдумы по международным делам. Несколько журналисток из парламентского медиапула открыто обвинили депутата в сексуальных домогательствах.

8 марта у Госдумы прошли одиночные пикеты с требованием привлечь Слуцкого к ответственности и начать в отношении него расследование.

Сам депутат сегодня попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания". Ранее он отвергал все обвинения в свой адрес.

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ создан в 2017 году. Учредителями организации являются "Новая газета", РБК, "Медиазона" и другие.