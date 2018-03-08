Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Прямой эфир
Новости

Грузинские трансгендеры отметили 8 марта акцией протеста

Акция протеста трансгендеров в Тбилиси, 8 марта 2018 года

В Тбилиси, у Дома юстиции Грузии, несколько женщин-трансгендеров провели акцию "Признайте меня женщиной". Активистки обвинили власти в нарушении их права на легальный статус.

Женщины-трансгендеры заявили журналистам, что в нарушение всех обязательств перед Советом Европы, грузинские власти по-прежнему отказывают им в праве зафиксировать смену пола в паспорте и требуют предоставить справку о физической смене пола. Такая операция, если и проводится в Грузии, стоит очень дорого. Кроме того, активистки жаловались на случаи насилия, даже убийств на почве трансфобии.

Во время интервью один из мужчин, участвовавший в контракции на том же месте, бросил яйца в представителей меньшинства и попытался сорвать акцию. Его задержали полицейские.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG