Грузинские трансгендеры отметили 8 марта акцией протеста

В Тбилиси, у Дома юстиции Грузии, несколько женщин-трансгендеров провели акцию "Признайте меня женщиной". Активистки обвинили власти в нарушении их права на легальный статус.

Женщины-трансгендеры заявили журналистам, что в нарушение всех обязательств перед Советом Европы, грузинские власти по-прежнему отказывают им в праве зафиксировать смену пола в паспорте и требуют предоставить справку о физической смене пола. Такая операция, если и проводится в Грузии, стоит очень дорого. Кроме того, активистки жаловались на случаи насилия, даже убийств на почве трансфобии.

Во время интервью один из мужчин, участвовавший в контракции на том же месте, бросил яйца в представителей меньшинства и попытался сорвать акцию. Его задержали полицейские.

