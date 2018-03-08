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Турция и Ирак заявили о совместной операции против курдов

Мевлют Чавушоглу

Турция и Ирак проведут совместную операцию против курдских формирований на севере Ирака. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters. По предварительным данным, операция пройдёт после парламентских выборов в Ираке. Они запланированы на май 2018 года.

Чавушоглу уточнил, что операция против курдов в сирийском Африне к маю завершится.

Во второй половине января турецкие войска провели наступление на позиции курдских вооруженных отрядов в сирийском регионе Африн. Вскоре после нападения турецкое командование заявило о начале военной операции "Оливковая ветвь". Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны (курдскую милицию) пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов террористической группировки "Исламское государство".

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