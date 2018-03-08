ЕС осудил очередной смертный приговор в Белоруссии

Евросоюз резко раскритиковал власти Белоруссии за смертную казнь заключённого. Кирилла Казачка признали виновным в убийстве двоих несовершеннолетних детей и в декабре 2016 года приговорили к высшей мере наказания.

Казачок не подавал апелляцию на смертный приговор. Белорусский правозащитный центр "Весна" и правозащитная организация Amnesty International обращались к президенту страны Александру Лукашенко с просьбой отменить казнь.

Приговор привели в исполнение в октябре 2017 года, однако родственников известили только 7 марта.

Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич призвала Минск незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь, как первый шаг к её полному упразднению.

Белоруссия остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. По данным правозащитников, с 1991 года в стране казнили больше 400 человек.