В Петербурге прошел митинг "Я выбираю феминизм"

Митинг, приуроченный к женскому празднику 8 марта, прошел под лозунгом "Без тюльпанов и без страха!". В Овсянниковский сад – место не слишком многолюдное – пришли от 100 до 150 человек.

Организаторы призвали участников рассказать об их личном феминизме, об их личном пути – дальше от патриархального прошлого. Между выступлениями звучало много феминистских песен – например, “Хлеб и розы”. Выступавшие скандировали “Умри, патриархат!”, призывали к борьбе с дискриминацией, говорили о необходимости активизма, взаимопомощи, обращались к присутствующим на митинге полицейским с призывом защищать женщин от домашнего насилия.

Одна из выступавших, Дарья, призвала к равенству в спорте: по ее мнению, проведение спортивных состязаний отдельно для мужчин и женщин так же устарело, как и раздельное образование. Дарья считает, что те женщины, которые хотят соревноваться с мужчинами в любых видах спорта и побеждать, должны получить такую возможность. Мария Годлевская из центра помощи ВИЧ-инфицированным E.V.A. говорила о женском здоровье, о том, что в Петербурге в Центре СПИДа наблюдается 58 тысяч человек, около 40% из которых женщины, причем большинство из них узнает о своем диагнозе только при беременности. По словам Годлевской, ВИЧ-инфицированные люди подвергаются разнообразной дискриминации, и на работе, и в медицинских учреждениях, где с них незаконно требуют дополнительную плату.

Активистка Мария говорила, что ей надоело мириться со стереотипами женского воспитания – когда девочки с рождения растут, чувствуя на себе глаза оценивающего мужчины. Она призвала женщин создавать такие пространства, где они могут чувствовать себя совершенно свободными. Другие активистки рассказывали о женских спортивных организациях, о феминистских библиотеках и других начинаниях, которые, по их мысли, должны помочь женщинам самореализоваться. Многие выступающие говорили о том, что пора вернуть Дню 8 марта его прежний смысл – борьбы женщин за свои права.