На линии разграничения задержан переговорщик по пленным от Украины

На Украине в четверг вечером задержан руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.



Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск", находящемся на линии разграничения. "Под видом переселенца этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", – написал Тука в фейсбуке.

Позже информацию о задержании Рубана подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "Это не случайное задержание", – написал он в Фейсбуке. Сообщается, что Владимир Рубан передан Службе безопасности Украины.

Владимир Рубан – руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". С 2014 года он участвует в переговорах об обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В прошлом Рубан принимал активное участие в деятельности организации "Украинский выбор", которую многие в Киеве считают пророссийской. Рубана неоднократно обвиняли в срыве обменов пленными и попытках заработать на них, он эти обвинения отвергает.

В феврале 2017 года Государственная пограничная служба и Служба безопасности Украины обвинили Рубана в нарушении правил въезда на территорию, неподконтрольную властям страны.