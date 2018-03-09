"Позорные извинения": Слуцкий просит прощения, от него требуют отставки

Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией решили заняться героем одной из самых скандальных историй последних недель – депутатом Леонидом Слуцким.
Слово самому Навальному:
Сегодня 8 марта. Международный женский день. Праздник, который часто и неправильно считают просто днем, когда все мальчики должны поздравить всех девочек, подарить им цветы и пожелать оставаться самыми красивыми, «настоящими украшениями нашего коллектива».
Но на самом деле, сегодняшний праздник гораздо более серьезный. Это день солидарности с борьбой женщин за эмансипацию, равные права и справедливость.
Это отличный, очень правильный и нужный праздник. И сегодня я бы тоже хотел выразить свою солидарность. С теми смелыми журналистками, которые не побоялись и недавно выступили против отвратительного депутата Слуцкого, обвинив его в сексуальных домогательствах.
Этих обвинений более чем достаточно для немедленной позорной отставки Слуцкого. Но вы сами видите, вместо того, чтобы выгнать Слуцкого в шею, депутаты наоборот его защищают. Мол, мало ли, кто что говорит. С какой стати девушкам верить? Никакого закона Слуцкий не нарушает — поэтому терпите, а если не нравится — увольтесь.
Я же считаю, что все, кто поддерживает и выгораживает Слуцкого, — ужасны. А сам Слуцкий, — не только отвратительный человек, унижающий и оскорбляющий людей своими домогательствами, но и жулик.<...>
С июня 2017 года, то есть чуть более чем за полгода, Слуцкий нарушил правила дорожного движения и получил штраф — 825 раз. Восемьсот двадцать пять.
Оговорюсь, Слуцкий ездит с водителем, но понятное дело, что водитель едет так, как просит его шеф — особо важный пассажир с неприкосновенностью.
Поэтому я ответственно заявляю, этим автомобилем пользуется социально опасный психопат. Речь идет в среднем о трех нарушениях в день, а если считать, что Слуцкий на Мерседесе ездит только на работу — то о пяти нарушениях в день.
Он ВООБЩЕ просто ПОЛНОСТЬЮ игнорирует правила дорожного движения. ВСЕ.
Ехали когда-нибудь по Кутузовскому проспекту и видели машину, несущуюся по разделительной? Это Слуцкий. У него десятки таких штрафов.<...>
А вообще я не понимаю, каким чудом депутат Слуцкий никого не убил на своем Мерседесе. Но минимум пять раз в каждый рабочий день он к этому предельно близок. И это де-пу-тат. Народный избранник. Глава думского комитета. Человек, работа которого представлять наши интересы. А он нас ежедневно пытается убить.
Строго говоря, в оригинале много других подробностей, например, о богатстве личного гаража депутата Слуцкого. Но история со штрафами потрясла всех куда больше.
Вообще, конечно, потрясающе: всякий раз думаешь, ну нет, больше ничем нас удивить невозможно. И всякий раз ГЛАЗА НА ЛОБ ЛЕЗУТ. Невероятно.
Не люблю 8 марта за его кумачовый оттенок, но вот Навальный отметил этот день очень удачно. Российский харрасмент: депутат Слуцкий как типичный продукт развитого путинизма. Можно сказать, стилевая икона эпохи, вместившая в себя всё: домогательства, хамство, коррупцию,и, разумеется, ватный патриотизм.
Навальный сделал про Слуцкого подробный ролик. Как я и говорил, Слуцкий – современный барин во всех смыслах этого слова. Живет в огромной усадьбе (при этом не задекларирован гектар земли), ездит на "Бентли" (который ему "официально" не по карману, конечно). Но самое интересное – как ездит. Там какие-то бешеные сотни нарушений – ведь ПДД писаны для холопов, а не для благородного сословия. Закономерно, что и нормы этики ему по барабану. Если можно воровать миллионами и гонять по встречке, то почему же к женщинам домогаться нельзя? Вседозволенность – это не отклонение, а ключевая характеристика нынешней российской власти.
Красавец! 825 (!) нарушений ПДД с июня 2017. 4-5 раз в день. По разделительной, по встречке, по выделенной во ВСТРЕЧНОМ направлении!
Слуга народа. И полапать девок не дурак.
И к 8 марта Слуцкого все-таки дожали. Он опубликовал на своей странице извинения – или по меньшей мере то, что он ими считает.
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья!
Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу.
Удачи и любви вам и вашим близким!
Комментарии читайте. Сколько продержится пост под пулемётным огнём, интересно?
Самый желанный депутат желает женщинам. Или женщин. Или женщинам.
Ещё не решил.
Да ладно? Идеальный портрет человека из Госдуры. Омерзительно
Идет свадьба. Вбегает в зал главный распорядитель и объявляет:
– Свадьба отменяется – невесту обесчестили! Все начали собираться домой. Вбегает тот же распорядитель:
– Господа! Свадьба состоится! Честь невесты восстановлена! Негодяй извинился!
Не, сорян, этого маловато
хочется попросить г-на слуцкого выйти из класса и извиниться за опоздание нормально, т.е. как минимум сдать мандат.
я мечтаю о том, что когда-нибудь (очень скоро) такие "извинения" будут считать позорными и оскорбительными без исключения все.
Защита Слуцкого допустила за время слуцкийгейта две ошибки. Сначала тупые наезды на всех. Теперь еще более тупое извинение.
П – последовательность
По-моему, Слуцкий уже обречен и раскаяние ему едва ли поможет. Единственное, что может спасти его от суровой кары за домогательства к группе журналисток – это каминг-аут. Если он заявит, что приставал к молодым женщинам исключительно ради того, чтобы скрыть свою настоящую сексуальную ориентацию, думаю, что он будет прощен. А если еще и поведает о своих гей-партнерах в Госдуме или правительстве? Можно не сомневаться, что депутатский харрасмент мгновенно забудется… И никто не захочет разбираться, правду в три короба наговорил Слуцкий или как... Разве нет?
Конечно, очень хорошо, что лжец и скотина Слуцкий отправится на помойку, где ему и место.
Но очень важно, чтобы на фанерке, которая будет торчать над ним там, на помойке, было написано не только то, что «здесь лежит человек, который проводил по лобкам внутренней стороной ладони».
А прежде всего то, что этот человек врал про боинг MH17, про провокацию в Одессе, про зеленых человечков из военторга в Крыму, про подонков, развязавших войну в Донбассе и пытавшихся развязать ее еще и в Харькове. Врал про войну с Грузией, врал про провокации в Прибалтике, врал про наемников в Сирии, врал про поддержку ЛеПен, Орбана и «Альтернативы для Германии». Врал про безнаказанных убийц Литвиненко, безнаказанных палачей Магнитского, безнаказанных воров из чаячьего семейства. Врал самозабвенно, с апломбом и без конца.
Ни в коем случае нельзя, чтоб вся эта его многолетняя безотдышная служба теперь как-то позабылась, затененная разоблачением его бытового скотства.
Но при этом не стоит удивляться, что кому-то извинения Слуцкого понравились.
Молодец, Леонид!
Красавчик! Пусть изойдут слюной те, неудовлетворенные, кем ты пренебрег!
Друзья! Либерасты в комментах к посту на автора – Леонида Слуцкого навалились гурьбой и травят его по поводу вброшенной клеветы журнашлюшек из ВВС и Дождя в отношении него. Надо поддержать хорошего человека.
РАЗ НА НАШЕГО ДЕПУТАТА НАЕЗЖАЮТ С ЗАПАДА – ЗНАЧИТ ЗАПАДУ ОН И НЕ УГОДИЛ! И ПОШЛИ ВСЕ ЭТИ БИБИ-СИСИ ВОН!!!😡
ЭТО ПРИМИТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, НО УГЛУБЛЯТЬСЯ Я НЕ ХОЧУ.
ДАЛЕЕ: ЭТИ ЗЛОБНЫЕ ФУРИИ, ФЕМИНИСТКИ, НАМ ВСЕХ МУЖИКОВ ИЗВЕСТИ ХОТЯТ. У НИХ ПОЧТИ КОНЧИЛИСЬ, НА НАШИХ ТЕПЕРЬ ОХОТУ НАЧАЛИ. НЕ ПРОКАТИТ!!!
ЛЕОНИДУ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ. И НАДО ЕГО ПОДДЕРЖАТЬ.
Да и вообще защитников у депутата оказалось вдоволь.
Интересно, что с грязными домогательствами т. Слуцкий обращался исключительно к представительницам либеральных СМИ -– хотя, например, у ВГТРК имеются весьма пластические корреспондентки. Вероятно, только носительницы либерально-освободительных взглядов разжигают в нем неистовые страсти.
Впрочем, еще классики писали в своем "Манифесте", что "Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга".
По поводу Слуцкого. В комментах у него сущий ад, пишут, что он хуже, чем Харви Вайнштейн. До этого я как-то старался не замечать этой истории, но тут опять запахло системной травлей, какой давно не было.
Между тем, я так понял, единственное против него свидетельство – это фривольная переписка с журналистской BBC, за которой, я так понял, ничего не последовало. Нет никаких доказательств, что депутат добился своих целей и использовал при этом какие-то иные аргументы помимо своего грубоватого мужского обаяния. Конечно, все это тоже не слишком красиво, но одно дело – гусарские ухаживания, другое – шантаж с угрозами.
Я вooбще не считаю мoчепoлoвые темы дoстoйными серьезнoгo oбсуждения, нo здесь явная пoлитизирoванная заказушная кампания травли, – не первая, не пoследняя, – пoд кoтoрую мoжет пoпасть ктo угoднo.<...>
Если бы я пoдавала иски на всех, ктo меня пытался за чтo-тo схватить и чтo-тo предлoжить, пoлoвина рoссийских субъектoв Федерации oсталась бы без рукoвoдства, Дума без пoлoвины депутатoв, а я бы не вылезала из судoв. Тoт, ктo сейчас заскулит, чтo в административнoм здании в рабoчее время нежелательные тебе притязания нельзя прекратить взглядoм, звукoм или жестoм, прoследуйте сразу нахер и рассказывайте сказки детям, oк? Я скoрее настoраживаюсь, кoгда сoбеседник не выказывает никаких сексуальных пoпoлзнoвений:))), а дать пoнять, чтo тебе этo неинтереснo – элементарнo. Чай, не пoдвoрoтня в пoлунoчнoм Бирюлёвo. А кудахчущие на эту тему напoминают мне истеричку-сухаря мадемуазель Бриссар из сoветскoй кинoклассики , кoтoрoй Вирджиния гoвoрит: "Если к вам не прижимаются в метрo, этo не значит, чтo метрo в Париже не существует".
Кстати, если гoвoрить кoнкретнo o Слуцкoм, бывала неoднoкратнo у негo в кабинете с ним наедине. Навернo, я сексуальнo непривлекательна:)) – за <задницу> ни разу не хватал, затo пару раз крупнo пoмoг в oтвет на прoсьбы мoи и мoей oрганизации. .
Я думаю, что если проведенной проверкой в действиях Леонида Слуцкого не будет найдено никакого состава правонарушения, всем пяти так называемым "журналисткам" (которые по моему личному мнению больше похожи на профессиональных провокаторш) доступ в Госдуму должен быть закрыт. И вообще, посмотрите объявления – сколько сейчас на заводах рабочих вакансий – зачем этим гражданкам Дума?
Вопрос не в том, почему Ксения Анатольевна так делает.
Вопрос в том, почему она ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ это делает. Вообще говоря, вся ее кампания должна была строиться вокруг "жаренных" тем западного либерализма. Между тем, она совершенно упустила этот шанс, повторяя лозунги 2011-12 гг.
В чем тут дело? В штабе неумные люди? Наши либералы до недавнего времени стеснялись "жаренных" тем? Ни одна из этих причин мне не кажется даже близко вероятной.
Тогда что?
Вот это и правда вопрос....
#митушницы
Здесь автор отсылает нас к посту в Инстаграме самой Ксении Собчак:
Я вернулась от Государственной думы, где сразу по возвращению из Иркутска,участвовала в пикете против сексуальных домогательств, за отставку депутата Слуцкого, против действий руководства Госдумы, покрывающего этого пожилого развратника. Очень символично, что скандал разгорелся именно к празднику 8 марта, посвященному борьбе женщин за свои права. И круто,что теперь есть запись его домогательств сделанная журналисткой ввс!
Высказывания председателя Госдумы Володина в защиту Слуцкого столь откровенно бессовестны, что не оставляют уже никаких сомнений в его истинных взглядах. Они даже хуже чем заявления самого Слуцкого.
Заявление женщин, подвергшихся домогательствам сластолюбивого депутата, он назвал провокацией. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу» !!!– после такой издевательской реплики продолжать диалог с господином Володиным уже не имеет смысла. Поэтому я обращаюсь не к нему, а к его избирателям и избирательницам.
Если господин Володин считает, что обращение женщин в Госдуму с требованием расследовать документированные случаи сексуальных домогательств – это политическая провокация, то менять работу пора именно ему. Это под его руководством высший орган законодательной власти в стране утратил последние остатки своей репутации, превратившись в глазах народа в сборище нечистых на руку политиканов, некомпетентных дилетантов и сластолюбивых извращенцев. Это он, а не подвергшиеся домогательствам журналистки, в преддверии президентских выборов провоцирует народное возмущение омерзительными сексистскими репликами и откровенным нежеланием выполнить свой депутатский долг. Депутаты Госдумы с такими сомнительными представлениями о депутатской этике и о своей ответственности перед избирателями должны быть лишены мандатов. Неужели мы позволим им и дальше позорить страну и ее конституционную законодательную власть? Я требую, чтобы депутат Слуцкий и председатель Госдумы Володин сложили с себя полномочия немедленно.
Стереть это позорное пятно с репутации страны мы можем единственным способом: если 18 марта придем на избирательные участки и проголосуем против лжи, против круговой поруки, против моральной коррупции, за правду, за будущее России.
Есть и другие намеки на чью-то продажность или корыстный интерес.
Но вот только один факт. Есть сенатор, которого подозревают (с уголовными делами, свидетельскими показаниями, митингами родственников и т.д.) в заказных убийствах нескольких человек – а он, тем не менее, сидит в зале Манежа на Послании и ничтоже сумняшеся нанимает наших неподкупных следователей для расправы со своими оппонентами у себя в регионе. Оппонентов винтят спецбригады из Москвы по делу о неуплате налогов восьмилетней давности, этапируют и отправляют в Басманный суд. Но в фокусе внимания не он с его жертвами, а недотёпа Слуцкий со своими психологически травмированными "зайчутками" также семилетней давности – просто потому, что Слуцкий по должности отвечает за коммуникацию с иностранными наблюдателями, приглашаемыми на выборы. И тут хор общественного возмущения, а там – тишина.
Отсюда мораль. Политика – не то, о чем пишут. А то, о чем НЕ пишут.
Присутствовал случайно при разговоре двух о-очень высокопоставленных джентельменов о сексуальных домогательствах, вообще, и о деле Слуцкого, в частности. Господи, какое жлобство, какая уверенность, что бабы сами хотят, поскольку для этого и предназначены, а уж со Слуцким пойдет любая, а обижаются как раз те, на кого он не обратил внимания. Этим мудрым мыслям радостно подхихикивало несколько вполне милых девушек. Жуть! И не знаю, что страшнее, джентельмены или их слушательницы?
увы, наблюдая за разворачиванием очередного скандала – на сей раз думского – и комментариев на этот счет -
– с унынием убеждаюсь – что да, приходится крепко пожалеть об отсутствии у нас "нового лицемерия" -
– а то эта "святая наивность" откормленных грандов, демонстрирующих нечто, что в их собственном мире выглядит маскулинностью – вызывает крепкий рвотный позыв
Кстати, покинуть Слуцкому, как некоторые считают, стоило бы не только Государственную думу.
Так эта мразь еще в МГУ работает, оказывается
Эта мразь ещё и в МГУ, оказывается, кафедрой заведует, "интеграционные процессы" преподаёт. Ну давайте ему покажем процессы.
(эпикриз)
в сущности, тов. слуцкому стоит посочувствовать теперь. вы войдите в положение общественного деятеля. жизнь состоялась, уже не изменишь. что есть, то есть. кругом все друзья-коллеги-товарищи-сопартийцы – солидные злокачественные опухоли на теле общества. и только он один, совершенно такой же как все, может, даже и пострашнее, и поинтеллигентнее, и потоньше – кто?
мягкий шанкр.
все знают, сколько не прикидывайся саркомой.
запьешь с такого.
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