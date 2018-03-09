"Позорные извинения": Слуцкий просит прощения, от него требуют отставки

Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией решили заняться героем одной из самых скандальных историй последних недель – депутатом Леонидом Слуцким.

Слово самому Навальному:

Сегодня 8 марта. Международный женский день. Праздник, который часто и неправильно считают просто днем, когда все мальчики должны поздравить всех девочек, подарить им цветы и пожелать оставаться самыми красивыми, «настоящими украшениями нашего коллектива».

Но на самом деле, сегодняшний праздник гораздо более серьезный. Это день солидарности с борьбой женщин за эмансипацию, равные права и справедливость.

Это отличный, очень правильный и нужный праздник. И сегодня я бы тоже хотел выразить свою солидарность. С теми смелыми журналистками, которые не побоялись и недавно выступили против отвратительного депутата Слуцкого, обвинив его в сексуальных домогательствах.

Этих обвинений более чем достаточно для немедленной позорной отставки Слуцкого. Но вы сами видите, вместо того, чтобы выгнать Слуцкого в шею, депутаты наоборот его защищают. Мол, мало ли, кто что говорит. С какой стати девушкам верить? Никакого закона Слуцкий не нарушает — поэтому терпите, а если не нравится — увольтесь.

Я же считаю, что все, кто поддерживает и выгораживает Слуцкого, — ужасны. А сам Слуцкий, — не только отвратительный человек, унижающий и оскорбляющий людей своими домогательствами, но и жулик.<...>

С июня 2017 года, то есть чуть более чем за полгода, Слуцкий нарушил правила дорожного движения и получил штраф — 825 раз. Восемьсот двадцать пять.

Оговорюсь, Слуцкий ездит с водителем, но понятное дело, что водитель едет так, как просит его шеф — особо важный пассажир с неприкосновенностью.

Поэтому я ответственно заявляю, этим автомобилем пользуется социально опасный психопат. Речь идет в среднем о трех нарушениях в день, а если считать, что Слуцкий на Мерседесе ездит только на работу — то о пяти нарушениях в день.

Он ВООБЩЕ просто ПОЛНОСТЬЮ игнорирует правила дорожного движения. ВСЕ.

Ехали когда-нибудь по Кутузовскому проспекту и видели машину, несущуюся по разделительной? Это Слуцкий. У него десятки таких штрафов.<...>

А вообще я не понимаю, каким чудом депутат Слуцкий никого не убил на своем Мерседесе. Но минимум пять раз в каждый рабочий день он к этому предельно близок. И это де-пу-тат. Народный избранник. Глава думского комитета. Человек, работа которого представлять наши интересы. А он нас ежедневно пытается убить.

Строго говоря, в оригинале много других подробностей, например, о богатстве личного гаража депутата Слуцкого. Но история со штрафами потрясла всех куда больше.

Глеб Морев:

Вообще, конечно, потрясающе: всякий раз думаешь, ну нет, больше ничем нас удивить невозможно. И всякий раз ГЛАЗА НА ЛОБ ЛЕЗУТ. Невероятно.

Алексей Широпаев:

Не люблю 8 марта за его кумачовый оттенок, но вот Навальный отметил этот день очень удачно. Российский харрасмент: депутат Слуцкий как типичный продукт развитого путинизма. Можно сказать, стилевая икона эпохи, вместившая в себя всё: домогательства, хамство, коррупцию,и, разумеется, ватный патриотизм.

Михаил Пожарский:

Навальный сделал про Слуцкого подробный ролик. Как я и говорил, Слуцкий – современный барин во всех смыслах этого слова. Живет в огромной усадьбе (при этом не задекларирован гектар земли), ездит на "Бентли" (который ему "официально" не по карману, конечно). Но самое интересное – как ездит. Там какие-то бешеные сотни нарушений – ведь ПДД писаны для холопов, а не для благородного сословия. Закономерно, что и нормы этики ему по барабану. Если можно воровать миллионами и гонять по встречке, то почему же к женщинам домогаться нельзя? Вседозволенность – это не отклонение, а ключевая характеристика нынешней российской власти.

Анатолий Вейценфельд:

Красавец! 825 (!) нарушений ПДД с июня 2017. 4-5 раз в день. По разделительной, по встречке, по выделенной во ВСТРЕЧНОМ направлении!

Слуга народа. И полапать девок не дурак.

И к 8 марта Слуцкого все-таки дожали. Он опубликовал на своей странице извинения – или по меньшей мере то, что он ими считает.

Леонид Слуцкий:

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья!

Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу.

Удачи и любви вам и вашим близким!

Леонид Рагозин:

Комментарии читайте. Сколько продержится пост под пулемётным огнём, интересно?

Алексей Петровский:

Самый желанный депутат желает женщинам. Или женщин. Или женщинам.

Ещё не решил.

Инесса Саух:

Да ладно? Идеальный портрет человека из Госдуры. Омерзительно

Максим Дрозденко:

Идет свадьба. Вбегает в зал главный распорядитель и объявляет:

– Свадьба отменяется – невесту обесчестили! Все начали собираться домой. Вбегает тот же распорядитель:

– Господа! Свадьба состоится! Честь невесты восстановлена! Негодяй извинился!

Григорий Туманов:

Не, сорян, этого маловато

Саша Кокшарова:

хочется попросить г-на слуцкого выйти из класса и извиниться за опоздание нормально, т.е. как минимум сдать мандат.

я мечтаю о том, что когда-нибудь (очень скоро) такие "извинения" будут считать позорными и оскорбительными без исключения все.

Михаил Виноградов:

Защита Слуцкого допустила за время слуцкийгейта две ошибки. Сначала тупые наезды на всех. Теперь еще более тупое извинение.

П – последовательность

Ирек Муртазин:

По-моему, Слуцкий уже обречен и раскаяние ему едва ли поможет. Единственное, что может спасти его от суровой кары за домогательства к группе журналисток – это каминг-аут. Если он заявит, что приставал к молодым женщинам исключительно ради того, чтобы скрыть свою настоящую сексуальную ориентацию, думаю, что он будет прощен. А если еще и поведает о своих гей-партнерах в Госдуме или правительстве? Можно не сомневаться, что депутатский харрасмент мгновенно забудется… И никто не захочет разбираться, правду в три короба наговорил Слуцкий или как... Разве нет?

Сергей Пархоменко:

Конечно, очень хорошо, что лжец и скотина Слуцкий отправится на помойку, где ему и место.

Но очень важно, чтобы на фанерке, которая будет торчать над ним там, на помойке, было написано не только то, что «здесь лежит человек, который проводил по лобкам внутренней стороной ладони».

А прежде всего то, что этот человек врал про боинг MH17, про провокацию в Одессе, про зеленых человечков из военторга в Крыму, про подонков, развязавших войну в Донбассе и пытавшихся развязать ее еще и в Харькове. Врал про войну с Грузией, врал про провокации в Прибалтике, врал про наемников в Сирии, врал про поддержку ЛеПен, Орбана и «Альтернативы для Германии». Врал про безнаказанных убийц Литвиненко, безнаказанных палачей Магнитского, безнаказанных воров из чаячьего семейства. Врал самозабвенно, с апломбом и без конца.

Ни в коем случае нельзя, чтоб вся эта его многолетняя безотдышная служба теперь как-то позабылась, затененная разоблачением его бытового скотства.

Но при этом не стоит удивляться, что кому-то извинения Слуцкого понравились.

Александр Рогинский-Синицкий:

Молодец, Леонид!

Красавчик! Пусть изойдут слюной те, неудовлетворенные, кем ты пренебрег!

Алексей Кулаков:

Друзья! Либерасты в комментах к посту на автора – Леонида Слуцкого навалились гурьбой и травят его по поводу вброшенной клеветы журнашлюшек из ВВС и Дождя в отношении него. Надо поддержать хорошего человека.

Марта Чернавина:

РАЗ НА НАШЕГО ДЕПУТАТА НАЕЗЖАЮТ С ЗАПАДА – ЗНАЧИТ ЗАПАДУ ОН И НЕ УГОДИЛ! И ПОШЛИ ВСЕ ЭТИ БИБИ-СИСИ ВОН!!!😡

ЭТО ПРИМИТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, НО УГЛУБЛЯТЬСЯ Я НЕ ХОЧУ.

ДАЛЕЕ: ЭТИ ЗЛОБНЫЕ ФУРИИ, ФЕМИНИСТКИ, НАМ ВСЕХ МУЖИКОВ ИЗВЕСТИ ХОТЯТ. У НИХ ПОЧТИ КОНЧИЛИСЬ, НА НАШИХ ТЕПЕРЬ ОХОТУ НАЧАЛИ. НЕ ПРОКАТИТ!!!

ЛЕОНИДУ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ. И НАДО ЕГО ПОДДЕРЖАТЬ.

Да и вообще защитников у депутата оказалось вдоволь.

Максим Соколов:

Интересно, что с грязными домогательствами т. Слуцкий обращался исключительно к представительницам либеральных СМИ -– хотя, например, у ВГТРК имеются весьма пластические корреспондентки. Вероятно, только носительницы либерально-освободительных взглядов разжигают в нем неистовые страсти.

Впрочем, еще классики писали в своем "Манифесте", что "Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга".

Борис Межуев:

По поводу Слуцкого. В комментах у него сущий ад, пишут, что он хуже, чем Харви Вайнштейн. До этого я как-то старался не замечать этой истории, но тут опять запахло системной травлей, какой давно не было.

Между тем, я так понял, единственное против него свидетельство – это фривольная переписка с журналистской BBC, за которой, я так понял, ничего не последовало. Нет никаких доказательств, что депутат добился своих целей и использовал при этом какие-то иные аргументы помимо своего грубоватого мужского обаяния. Конечно, все это тоже не слишком красиво, но одно дело – гусарские ухаживания, другое – шантаж с угрозами.

Дарья Митина:

Я вooбще не считаю мoчепoлoвые темы дoстoйными серьезнoгo oбсуждения, нo здесь явная пoлитизирoванная заказушная кампания травли, – не первая, не пoследняя, – пoд кoтoрую мoжет пoпасть ктo угoднo.<...>

Если бы я пoдавала иски на всех, ктo меня пытался за чтo-тo схватить и чтo-тo предлoжить, пoлoвина рoссийских субъектoв Федерации oсталась бы без рукoвoдства, Дума без пoлoвины депутатoв, а я бы не вылезала из судoв. Тoт, ктo сейчас заскулит, чтo в административнoм здании в рабoчее время нежелательные тебе притязания нельзя прекратить взглядoм, звукoм или жестoм, прoследуйте сразу нахер и рассказывайте сказки детям, oк? Я скoрее настoраживаюсь, кoгда сoбеседник не выказывает никаких сексуальных пoпoлзнoвений:))), а дать пoнять, чтo тебе этo неинтереснo – элементарнo. Чай, не пoдвoрoтня в пoлунoчнoм Бирюлёвo. А кудахчущие на эту тему напoминают мне истеричку-сухаря мадемуазель Бриссар из сoветскoй кинoклассики , кoтoрoй Вирджиния гoвoрит: "Если к вам не прижимаются в метрo, этo не значит, чтo метрo в Париже не существует".

Кстати, если гoвoрить кoнкретнo o Слуцкoм, бывала неoднoкратнo у негo в кабинете с ним наедине. Навернo, я сексуальнo непривлекательна:)) – за <задницу> ни разу не хватал, затo пару раз крупнo пoмoг в oтвет на прoсьбы мoи и мoей oрганизации. .

Дмитрий Аграновский:

Я думаю, что если проведенной проверкой в действиях Леонида Слуцкого не будет найдено никакого состава правонарушения, всем пяти так называемым "журналисткам" (которые по моему личному мнению больше похожи на профессиональных провокаторш) доступ в Госдуму должен быть закрыт. И вообще, посмотрите объявления – сколько сейчас на заводах рабочих вакансий – зачем этим гражданкам Дума?

Дмитрий Дробницкий:

Вопрос не в том, почему Ксения Анатольевна так делает.

Вопрос в том, почему она ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ это делает. Вообще говоря, вся ее кампания должна была строиться вокруг "жаренных" тем западного либерализма. Между тем, она совершенно упустила этот шанс, повторяя лозунги 2011-12 гг.

В чем тут дело? В штабе неумные люди? Наши либералы до недавнего времени стеснялись "жаренных" тем? Ни одна из этих причин мне не кажется даже близко вероятной.

Тогда что?

Вот это и правда вопрос....

#митушницы

Здесь автор отсылает нас к посту в Инстаграме самой Ксении Собчак:

Я вернулась от Государственной думы, где сразу по возвращению из Иркутска,участвовала в пикете против сексуальных домогательств, за отставку депутата Слуцкого, против действий руководства Госдумы, покрывающего этого пожилого развратника. Очень символично, что скандал разгорелся именно к празднику 8 марта, посвященному борьбе женщин за свои права. И круто,что теперь есть запись его домогательств сделанная журналисткой ввс!

Высказывания председателя Госдумы Володина в защиту Слуцкого столь откровенно бессовестны, что не оставляют уже никаких сомнений в его истинных взглядах. Они даже хуже чем заявления самого Слуцкого.

Заявление женщин, подвергшихся домогательствам сластолюбивого депутата, он назвал провокацией. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу» !!!– после такой издевательской реплики продолжать диалог с господином Володиным уже не имеет смысла. Поэтому я обращаюсь не к нему, а к его избирателям и избирательницам.

Если господин Володин считает, что обращение женщин в Госдуму с требованием расследовать документированные случаи сексуальных домогательств – это политическая провокация, то менять работу пора именно ему. Это под его руководством высший орган законодательной власти в стране утратил последние остатки своей репутации, превратившись в глазах народа в сборище нечистых на руку политиканов, некомпетентных дилетантов и сластолюбивых извращенцев. Это он, а не подвергшиеся домогательствам журналистки, в преддверии президентских выборов провоцирует народное возмущение омерзительными сексистскими репликами и откровенным нежеланием выполнить свой депутатский долг. Депутаты Госдумы с такими сомнительными представлениями о депутатской этике и о своей ответственности перед избирателями должны быть лишены мандатов. Неужели мы позволим им и дальше позорить страну и ее конституционную законодательную власть? Я требую, чтобы депутат Слуцкий и председатель Госдумы Володин сложили с себя полномочия немедленно.

Стереть это позорное пятно с репутации страны мы можем единственным способом: если 18 марта придем на избирательные участки и проголосуем против лжи, против круговой поруки, против моральной коррупции, за правду, за будущее России.

Есть и другие намеки на чью-то продажность или корыстный интерес.

Алексей Чадаев:

Но вот только один факт. Есть сенатор, которого подозревают (с уголовными делами, свидетельскими показаниями, митингами родственников и т.д.) в заказных убийствах нескольких человек – а он, тем не менее, сидит в зале Манежа на Послании и ничтоже сумняшеся нанимает наших неподкупных следователей для расправы со своими оппонентами у себя в регионе. Оппонентов винтят спецбригады из Москвы по делу о неуплате налогов восьмилетней давности, этапируют и отправляют в Басманный суд. Но в фокусе внимания не он с его жертвами, а недотёпа Слуцкий со своими психологически травмированными "зайчутками" также семилетней давности – просто потому, что Слуцкий по должности отвечает за коммуникацию с иностранными наблюдателями, приглашаемыми на выборы. И тут хор общественного возмущения, а там – тишина.

Отсюда мораль. Политика – не то, о чем пишут. А то, о чем НЕ пишут.

Леонид Гозман:

Присутствовал случайно при разговоре двух о-очень высокопоставленных джентельменов о сексуальных домогательствах, вообще, и о деле Слуцкого, в частности. Господи, какое жлобство, какая уверенность, что бабы сами хотят, поскольку для этого и предназначены, а уж со Слуцким пойдет любая, а обижаются как раз те, на кого он не обратил внимания. Этим мудрым мыслям радостно подхихикивало несколько вполне милых девушек. Жуть! И не знаю, что страшнее, джентельмены или их слушательницы?

Андрей Тесля:

увы, наблюдая за разворачиванием очередного скандала – на сей раз думского – и комментариев на этот счет -

– с унынием убеждаюсь – что да, приходится крепко пожалеть об отсутствии у нас "нового лицемерия" -

– а то эта "святая наивность" откормленных грандов, демонстрирующих нечто, что в их собственном мире выглядит маскулинностью – вызывает крепкий рвотный позыв

Кстати, покинуть Слуцкому, как некоторые считают, стоило бы не только Государственную думу.

Андрей Коняев:

Так эта мразь еще в МГУ работает, оказывается

Алексей Ковалёв:

Эта мразь ещё и в МГУ, оказывается, кафедрой заведует, "интеграционные процессы" преподаёт. Ну давайте ему покажем процессы.

Дмитрий Бутрин:

(эпикриз)

в сущности, тов. слуцкому стоит посочувствовать теперь. вы войдите в положение общественного деятеля. жизнь состоялась, уже не изменишь. что есть, то есть. кругом все друзья-коллеги-товарищи-сопартийцы – солидные злокачественные опухоли на теле общества. и только он один, совершенно такой же как все, может, даже и пострашнее, и поинтеллигентнее, и потоньше – кто?

мягкий шанкр.

все знают, сколько не прикидывайся саркомой.

запьешь с такого.