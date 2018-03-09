В Восточную Гуту прибыла очередная колонна с гуманитарной помощью

В Восточную Гуту в пятницу, 9 марта, прибыла вторая колонна из 13 грузовиков с гуманитарной помощью. Это подтвердила представительница Международного Комитета Красного Креста. Для нуждающегося и страдающего от голода и болезней населений Восточной Гуты доставлены продуктовые наборы для 12 тысяч человек. Доставка помощи в сирийский город Думу ожидалась еще в четверг, 8 марта. Однако из-за продолжающихся боев её пришлось отменить.

В ООН выражают обеспокоенность бомбардировками Восточной Гуты и считает их угрозой гуманитарным конвоям. О необходимости перемирия заявил и региональный директор UNICEF по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе, отметив невозможность обеспечить качественную работу медицинского персонала при частых нарушениях режима прекращения огня.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе. По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, которые приводит "Немецкая волна", за это время погибло более 900 мирных жителей. Представители неправительственной организации "Врачи без границ" сообщают о более чем тысяче погибших.