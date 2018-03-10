Полиция в Солсбери заинтересовалась умершими родственниками Скрипаля

Следователи в Солсбери работают на кладбище, где похоронены жена и сын бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщила британская газета The Guardian. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли на скамейке в парке. Позднее выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим веществом.

По данным газеты, полицейские оцепили участок, где похоронены родственники Скрипаля. Над могилой сына возвели палатку. Следователи взяли с мест захоронения некие образцы для расследования дела об отравлении Скрипаля.

По данным полиции, дочь бывшего офицера ГРУ за три дня до отравления посещала могилу брата в день его рождения.

Ранее стало известно, что в Солсбери около 180 военнослужащих приступили к дезактивации объектов, зараженных нервно-паралитическим веществом.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд лишил Скрипаля всех званий и приговорил к 13 годам тюрьмы. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.