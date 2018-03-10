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Союз НАТО признал Украину страной-аспирантом

Петр Порошенко на сессии НАТО в Киеве, июль 2017 года

НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта. Сообщение об этом опубликовано на сайте военно-политического союза.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", – говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение НАТО, заявил, что следующим шагом для страны должно стать получение плана действий для полноценного вступления в союз.

Страны-аспиранты НАТО – государства, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к Североатлантическому союзу. Статус страны-аспиранта не накладывает на НАТО никаких обязательств по поводу членства этих государств в будущем.

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