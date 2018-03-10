СМИ: у разбившиегося в Сирии Ан-26 были повреждены закрылки

У российского самолета Ан-26, который разбился в Сирии, был поврежден закрылок, он оторвался при посадке. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Из-за проблем с закрылками самолет резко накренился в сторону и начал пикировать с высоты в несколько сотен метров.

Самолет Ан-26 разбился 6 марта. Он заходил на посадку возле военной базы Хмеймим в Сирии. На борту находились 39 человек – все они погибли. Версию технической неисправности изначально выдвинуло Министерство обороны России. СМИ сообщали, что возможно произошла ошибка пилотов. 7 марта ответственность за крушение Ан-26 взяла на себя сирийская группировка "Джейш аль-Ислам". Джихадисты утверждают, что сбили самолет в ответ на бомбардировки в Восточной Гуте. Российские военные эту информацию отрицают.