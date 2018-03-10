В Петербурге прошли пикеты солидарности с Денисом Бахолдиным

Серия одиночных пикетов прошла в рамках международной акции Всемирный день солидарности с Денисом Бахолдиным. 10 марта исполнился один год пребывания осужденного в тюрьме.

Денис Бахолдин включился в антивоенный протест в начале украинского конфликта в 2014 году. Ему пришлось спасаться от преследований на Украине, а когда он вернулся навестить мать, его арестовали и предъявили обвинения в "экстремистской деятельности", которой он якобы занимался на украинской территории, участвуя в боевых действиях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Правого сектора". О его аресте друзья и родные Дениса не знали целых три месяца – только летом 2017 года его обнаружили в брянском СИЗО.

По словам активистки петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, в брянском СИЗО Денис Бахолдин подвергался пыткам, другим тяжелым испытанием стала психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского, где на него оказывалось жесткое психологическое давление, в знак протеста против которого он объявил голодовку. Ольга Смирнова считает Бахолдина очень мужественным человеком, потому что эти испытания не заставили его признаться в своей вине и пойти на сделку со следствием.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дениса Бахолдина политзаключенным. Правозащитники называют его "невидимым" политзаключенным: на Украине о нем не пишут, поскольку он из России, в России – поскольку многих отпугивает обвинение в связях с "Правым сектором". Но в годовщину его ареста акции в его поддержку проходят в нескольких городах Европы, на Украине и в России. Цель акции – сделать его "видимым" для общества – участники пикетов уверены, что только это может помочь политзаключенным. Во время акции на одного из ее участников, Всеволода Нелаева напал неизвестный. Сначала он просто угрожал ему, требуя уйти, потом ударил, наконец, снова подойдя к активисту, вынул нож. Нападавший задержан, Нелаев поехал в полицию писать заявление о нападении.