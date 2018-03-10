В Риге сторонники русских школ протестуют против реформы

В Риге около тысячи человек вышли в Риге на акцию протеста. Они выступают против перевода школ на латышский язык. Шествие организовал Русский союз Латвии, сообщила наш корреспондент Мария Андреева.

В Латвии, наряду с национальными школами, есть и школы для детей, чьи родители представляют национальные меньшинства. В основном это русские дети. Обучение в русских школах строится по принципу: 60 процентов предметов дети изучают на латышском, а 40 процентов – на родном языке. Реформа образования предусматривает увеличение преподавания предметов на латышском языке до 80 процентов, а на национальном – 20 процентов. Такое соотношение активисты из числа русских считают несправедливым. За последний год в Латвии несколько раз проводились акции протеста. Их организатор – русский союз Латвии. Национальное бюро по защите конституции Латвии считает, что этот союз связан с Кремлем и получает финансирование от Министерства иностранных дел России.

В 2018 году в Латвии пройдут парламентские выборы. Местные политологи называют реформу образования "настоящим политическим подарком" для Росского союза Латвии. Население Латвии составляет примерно 1 миллион 700 тысяч, около 500 тысяч жителей республики называют себя русскими.