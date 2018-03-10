В Петербурге прошел флешмоб “Петербург за музеи”

В Петербурге в субботу проводился флешмоб из одиночных пикетов в защиту Исаакиевского собора как музея. Проводились и акции-прогулки с раздачей синих шаров и сбора подписей под обращением к президенту – с просьбой законодательно сохранить статус государственного музея, популярного среди туристов всего мира. Участник движения “Защитим Исаакиевский собор” Сергей Думцев считает, что хотя сегодня вопрос о статусе собора заморожен, но поскольку продолжает действовать принятый в 2010 году 327 федеральный закон “О церковной реституции”, опасность не миновала. Если церковь или политики захотят продавить вопрос о передаче церковного имущества, то есть в данном случае Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, то это может произойти в любой момент.

По мнению участников акции, законом “О церковной реституции” в России открыт ящик Пандоры, а все уверения в том, что передача церковного имущества Церкви будет проходить цивилизованно и без потерь для культурных ценностей, ничего не стоят. Защитники собора указывают на то, что существует очень много людей, финансово заинтересованных в безвозмездном получении ценных объектов недвижимости. При этом активисты напоминают, что очень часто церковные здания, в которых находились учреждения культуры, при передаче Церкви страдают, как уже было с Сампсониевским собором, где после передачи его Церкви была зафиксирована порча художественных ценностей.

К защитникам Исаакиевского собора присоединились участники Коалиции за науку, образование и культуру https://vk.com/clubknok. По мысли устроителей флешмоба, культура, наука и образование неразрывно связаны между собой, поэтому при проведении публичных акций участники групп и объединений в защиту различных общественно значимых учреждений должны объединяться. Во время флешмоба к защитникам Исаакиевского собора присоединились, в частности, защитники Пулковской обсерватории.