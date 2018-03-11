Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини прибывает в Киев

Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини 11 марта прибывает в Киев на переговоры с руководством Украины в преддверии четвертой годовщины аннексии Крымского полуострова. Во время двухдневного рабочего визита Могерини встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем. Офис Могерини сообщил, что поездка происходит "в важный момент для осуществления реформ" и связана с Соглашением об ассоциации, укрепляющим связи между Украиной и Европейским союзом, вступившим в силу в сентябре.

Визит "станет возможностью возобновить давнюю приверженность Европейского союза украинскому народу и его стремления построить более сильную Украину", – говорится в заявлении.

После свержения дружественного Москве президента Украины Виктора Януковича и массовых протестов в феврале 2014 года в Киеве тысячи российских солдат без опознавательных знаков взяли под свой контроль Крым. Москва официально аннексировала полуостров 18 марта 2014 года. Россия также вызвала волнения на востоке Украины, где борьба между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами идет с апреля 2014 года. В результате столкновений погибло более 10 300 человек.

На Украине Могерини намерена рассмотреть ситуацию на местах и ​выполнение Минских соглашений – подписанных в сентябре 2014 года и феврале 2015 года соглашений о прекращении огня.