Американский танк, поднятый со дна моря, будет показан в Петербурге

Американский танк времен Второй мировой войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, будет восстановлен и показан 9 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). В пресс-службе уточнили, что американский средний танк "Шерман" времен войны был поднят в 2014 году с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон".

"Шерман" имел боевую массу более 30 тонн, пушки калибра от 75 до 105 мм в разных модификациях. Во время Второй мировой войны такие танки поставлялись США по программе ленд-лиза в СССР.

"Томас Дональдсон" с военной помощью направлялся в Мурманск в составе арктического конвоя и был потоплен германской подлодкой в марте 1945 года.