В России прошел пуск высокоточной гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Министерство обороны России сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" – нового российского высокоточного оружия. Сообщается, что экипаж истребителя МиГ-31 выполнил пуск ракеты авиационного комплекса "Кинжал" в заданном районе.



"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа. Ракета поразила заданную цель на полигоне", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Сообщается, что ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей.