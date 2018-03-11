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В России прошел пуск высокоточной гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Истребитель МиГ-31 выпускает новую гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время испытания

Министерство обороны России сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" – нового российского высокоточного оружия. Сообщается, что экипаж истребителя МиГ-31 выполнил пуск ракеты авиационного комплекса "Кинжал" в заданном районе.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа. Ракета поразила заданную цель на полигоне", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Сообщается, что ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

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