Подмосковье: митинги против свалок и мусоросжигающих заводов

В нескольких населенных пунктах Московской области в воскресенье проходят митинги против мусорных свалок и мусоросжигательных заводов, которые отравляют воздух в регионе. Акции запланированы в Троицке, Коломне и около полигона Кучино в Балашихе, сообщает Росбалт.

В Коломне также стартует автопробег, цель которого — привлечь внимание к экологической ситуации в округе, которую организаторы мероприятия называют опасной.

Глава местного общественного движения "Чистый Железнодорожный" Максим Герасименко заявил "Эху Москвы", что акция в Кучино началась в полдень у Дома культуры, митинг в Троицке начнется в два часа дня. По словам Герасименко, кучинская свалка и мусоросжигательные заводы являются постоянными источниками неприятного запаха. Организатором мероприятия в Троицке стал председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.